Warum ist es so schwer, sein Leben zu ändern?

Wir Menschen sind in eine Phase eingetreten, in der Persönlichkeitsentwicklung unumgänglich ist. Das behaupte zumindest ich. In früheren Zeiten waren Melancholie, Philosophie, Lebenssinn-Findung, Kontemplation und Charakterentwicklung ein Privileg der elitären Schichten – derer, die von schnöder Arbeit befreit waren. Die arbeitende Bevölkerung hatte genug damit zu tun, von Tag zu Tag zu überleben – den Sinn des Lebens gaben die Religionen vor. Heute ersticken wir zwar in Arbeit und Stress – doch wird jedem von uns abverlangt, sich „am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen“. Egal, ob wir erfolgreich Karriere machen oder ob wir uns wie Gefangene in der Stagnation befinden – wer überleben will, ohne zu erkranken, muss ich auf die Reise nach innen begeben.

Wer bin ich und was will ich?

Die technische Entwicklung ist die Fremdbestimmung von heute. Früher waren es Autoritäten und Machtkonstrukte, die uns erfolgreich zähmten und kontrollierten, heute sind es die ständigen technologischen Veränderungen, die uns hetzen und treiben. Kein Wunder, dass beständig zehn Prozent von uns eine depressive Episode (Phase) erleben. Nicht nur in Deutschland – weltweit ist die Depression nach der Erkältung der häufigste Grund für Krankschreibungen.

Depression als Weg? Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir von unserem Körper dank der Fähigkeit zur Depression gezwungen werden, uns „am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen“. Auch wenn Medikamente eine großartige Errungenschaft sind, um nicht im Sumpf unrettbar zu versinken, ist es wichtig, so früh wie möglich auf die Alarm-Signale zu reagieren und trotz aller Lähmung zu erforschen, was unser Körper von uns will: Warum bin ich unglücklich? Was will ich verändern?

Persönlichkeitsentwickelung und die Seele

Ich selbst bin überzeugter denn je davon, dass wir eine Seele sind, die sich auf dem Planeten Erde eine „Kreuzfahrt“ gebucht hat, die aus der Sehnsucht nach Weiterentwicklung besteht. Die Seele zahlt dafür mit Leid, Schmerz, Verlust und Angst. Dies alles sind Erfahrungen, die für die Weiterentwicklung unabdingbar sind – und die nur der duale Planet Erde ermöglicht. Was für ein Geschenk! Was für eine Chance!

Lerne es sanft oder auf die harte Tour

Eigentlich ist es unserer Seele egal, ob wir durch Nachahmung, durch Schmerz oder durch Erkenntnis lernen. Lernen tun wir sowieso, auch wenn wir in unserem Unglück verharren bis zum Ende. Doch schön ist es, wenn man bereit ist, an der eigenen Entwicklung zu trainieren wie in einem Fitnessstudio! Ich selbst bin der lebendige Beweis. Ich bin viel zu egoistisch und eigensinnig, um auf Dauer Schmerz und Ohnmacht aushalten zu können. Schon sehr früh habe ich mich entschieden, ein Recht auf ein erfülltes Leben einzufordern – und dafür eine Menge zu tun. Nur wer fleißig trainiert, kann die wunderbare Welt des selbst gestalteten Lebens kennenlernen – in dem man vom Opfer zum Schöpfer wird, auch in den widrigsten Umständen.

Kein Recht auf Paradies auf Erden

Selbstverständlich kann ich nicht verhindern, dass ich krank werde, in Armut und Not gerate, dass mir Gewalt angetan wird und dass ich Verlust erleide. Doch was ich verändern kann, ist die Reaktion auf die Schicksalsschläge, die ich erlebe! Ich weiß schon seit Langem, dass ich handlungsfähig bin. Und dank des Internets stehen mir unzählige Lehren und Anleitungen zur Verfügung, die mich dabei unterstützen, mein Leben zu ändern.

Warum ist es so schwer, sein Leben zu ändern?

Mein Tipp: Mache den Big Five Persönlichkeitstest und finde erste Hinweise, ob Du eher zu den „Fluchttieren“ oder eher zu den „Bewahrern“ zählst.

Big Five Persönlichkeitstest

Falls Du ein treuer und traditionell verbundener Charakter bist, wirst Du wahrscheinlich größere Hindernisse spüren, etwas an Deinem Leben zu verändern als die untreuen Gesellen wie ich, die gern Zügen beim Abschied hinterherwinken 😉

Alles hat seine Vorteile und seine Nachteile. Die Bewahrenden sind eher beständig in ihren Änderungen, wenn sie diese erst einmal als notwendig erkannt haben – die Flüchter sind zwar schnell zu Änderungen bereit – doch allzu schnell verlieren sie die Lust am Neuen.

So oder so, das Leben auf der Erde ist auch dann ein Riesengeschenk, wenn wir zu ängstlich oder zu bequem sind, um uns in unserer Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Dann eben beim nächsten Mal! 😉

Seit ich daran glaube, dass Seelen so lange auf der Erde inkarnieren, bis sie alles erforscht und erlernt haben, was sie interessiert, sehe ich das Leben ganz allgemein doch viel gelassener. Ich liebe die Menschen, den göttlichen Funken und die Fähigkeit, sein Leben selbst zu gestalten. Alles so schön bunt hier! Also gebt nicht auf bei der Vision, Euer Leben zu ändern. Es geht! Aber einfach ist es selten…

Varda Hasselmann hat mich vor zwei Jahren mit diesem Video darauf gebracht: Leuchtet mir ein, das mit der Seele und so (hab nun schon einige Bücher von ihr gelesen. Gefällt mir soooo gut!)