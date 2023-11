Wie werden wir glücklich? Über Angst, Vernunft und Lust

Bei meinen Glücksrecherchen bin ich auf drei Begriffe gestoßen, die Grundprinzipien des menschlichen Lebens sind. Darüber habe ich folgenden Text geschrieben. In dem Text lasse ich die drei Protagonisten – Angst, Vernunft und Lust – zunächst selbst sprechen. Am Ende des Textes beschreibe ich die drei Charaktere auf der Bühne des Lebens und ihre Funktionen.

Angst, Vernunft und Lust

Ich bin die Angst. Ich bestehe aus meinen Sinnesimpulsen. Ich könnte es so beschreiben: Seit meiner Geburt bin ich auf einem elektrischen Stuhl festgeschnallt. Ab und zu erhalte ich schmerzvolle elektrische Schläge. Ich weiß nie, wann es passieren wird – und wodurch. Während mein Mensch, meine irdische Spielfigur, durch sein Leben rennt, sitze ich am Display und versuche, die Gefahrenquellen zu meiden, früh genug zu identifizieren, den Schmerzen auszuweichen durch Flucht oder Unterwerfung. Oder ich entscheide mich für den Kampf. Siege ich in einem Kampf gegen das, was mir Angst macht, wird meine Spielfigur stärker und ich habe etwas mehr Luft.

Ich bin die Vernunft. Ich lerne aus Erzählung, Erfahrung, Erkenntnis. Ich bin angereichert mit Wissen, das mir vermittelt wurde. Seit meiner Geburt hat man mich gelehrt, wie ich mit dem Leben auf der Erde umgehen soll. Später kamen Lehrer, Autoritäten, Machthaber zu den ersten Bezugsmenschen hinzu. Ich bin der Jongleur, der all das von außen Gelernte zusammenbringt mit Wissen, das ich mir selbst gesucht habe. Mein selbst hinzugefügtes Wissen aus Büchern, Idealen, Menschen, Beziehungen, Fortbildungen und Erfahrungen relativiert mein fremdgesteuertes Wissen. Ich, die Vernunft, erstelle Lösungsprogramme, wenn meine innere Harmonie angegriffen ist. Änderungen im Lebensstil, Kreativität, Veränderungen der menschlichen Beziehungen, Veränderungen der beruflichen Situation, Rückzug oder Abenteuer – die Vernunft ist das, was die Angst beschützt vor dem Schmerz.

Ich bin die Lust. Ich bin der Antrieb, ich bin das, was will und was kann. Seit meiner Geburt bin ich fasziniert von dem Leben auf dem Planeten Erde, von diesen unzähligen Sinneseindrücken, von den lustvollen Momenten, aber auch von der Intensität, wenn ich Angst, Wut, Verzweiflung und Schmerz empfinde. Fürchten tu’ ich nur die Sinnlosigkeit, die Lähmung. Das vernichtende Wirken der Vernunft, das Wegwischen des Antriebs, das Erlöschen der Tatkraft.

Die Angst fürchtet mich, weil ich so oft in Probleme gerate. Die Vernunft unterdrückt mich, weil sie das Heim vor Gefahren schützen will. Und doch: Ohne die unvernünftige, triebgesteuerte, wilde, risikobereite Lust ist das Leben auf der Erde vergeudet. Angst und Vernunft mögen zu einem ruhigen, zufriedenen, sicheren Leben führen – doch nur ich, die unzähmbare Lust, die ekstatische Freude an der Zerstörung des Status Quo, bin fähig, das Undenkbare zu erleben.

Rollen in unserem Kopf

Die Angst, die Vernunft und die Lust gehen sich gern aus dem Weg in unserem Kopf. Die Vernunft mag sich nicht von der ständig wimmernden Angst verrückt machen lassen. Die Angst hegt eine tiefe Abneigung gegen die Lust und deren Selbstüberschätzung, die Lust würde am liebsten Angst und Vernunft vernichten und vollständig ersetzen durch ein strategisches Gehirn, das ohne Einschränkungen seine lustgetriebenen Sehnsüchte verfolgt.