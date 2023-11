5. Juli 2023: Friedenslied mit Reinhard Mey & Konstantin Wecker – von Hannes Wader

Die bedrückende Friedenshymne „Es ist an der Zeit“ hat der Liedermacher Hannes Wader im Jahr 1980 in einer deutschen Version veröffentlicht. Ursprünglich war es unter dem Titel „No Man’s Land“ einem toten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg gewidmet und erlangte internationale Berühmtheit. Heute leben wir wie so oft wieder in einer Zeit, in der Soldaten und zivile Bevölkerung erleiden müssen, was Politik und Profitorientierung für sinnvoll halten. Ich danke Reinhard Mey & Konstantin Wecker sehr, dass sie den Mut hatten, das Lied am 5. Juli 2023 neu aufzunehmen und bei YouTube zu veröffentlichen. Hier ist es: Es ist an der Zeit“ von Hannes Wader.

WAZ vom 27.10.23 – Reinhard Mey und Konstantin Wecker singen fürs Friedensdorf