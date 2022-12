5 Wichtige Schritte der App-Entwicklung mit Low-Code-Werkzeugen

Low-Code-Entwicklung ist eine Methode zur schnellen Erstellung verschiedener Software-Anwendungen, ohne dabei Codezeilen erzeugen zu müssen. Sie können visuelle Entwicklungstools wie Drag-and-Drop-Modellierer und Point-and-Click-Schnittstellenerstellung mit einer Low-Code-Software Anwendungsentwicklungsplattform verwenden, um ein schnelles Design und die Wartung von robusten Unternehmens-Startups und Entwicklungen zu ermöglichen. Zukünftig werden Low-Code-Entwicklungssysteme und -plattformen eine vorherrschende Position im Markt der Geschäftsanwendungen besitzen.

Durch die Verwendung einer visuellen Entwicklungsumgebung können Low Code Anwendungen erstellt werden. Werkzeuge wie Drag-and-Drop-Modellierer, intelligente Dienste, Komponenten und vorgefertigte Konnektoren werden beim Herstellungsprozess verwendet. Sie ersetzen den Bedarf der händischen Programmierung und verstärken die Geschwindigkeit, mit welcher Anwendungen gebaut und entwickelt werden.

Im Folgenden lernen Sie detaillierte Schritte kennen, wie Anwendungen entwickelt werden.

Den eigenen Bedarf kennen

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

Wenn Sie eine App erstellen, ist es am wichtigsten zu wissen, was Sie brauchen und welche Informationen Ihre App verarbeitet. Manchmal sind unvollständige Teile bekannt und manchmal wird die Komplexität des Prozesses unterschätzt.

Wenn Sie also eine App erstellen, sollten Sie genau wissen, welche Dinge Sie benötigen.

Anforderungen der App kennenlernen

Sie müssen die Anforderungen an Ihre App kennen. Falls Ihnen diese nicht bekannt sind, sollten Sie den folgenden Schritten folgen.

· Diskutieren und besprechen Sie sich mit Ihren Teammitgliedern, da deren Meinung eine wichtige Rolle bei der Erstellung der App spielt. Außerdem könnte Ihnen ansonsten eine eventuell geniale Idee entgehen, nur weil es keine Besprechungen gab.

· Planen Sie Einzelbesprechungen, um detaillierte Meinungen einzuholen.

· Sobald Sie gute Ideen erhalten haben, müssen Sie diese auflisten und eine Liste mit offenen Punkten erstellen. Dann können Sie die Plattform auswählen, auf der Sie arbeiten wollen.

Erstellen Sie ein Layout Ihrer Anforderungen

Sobald Sie die Einzelheiten herausgefunden haben, müssen Sie als Nächstes einen detaillierten Plan erstellen. Am einfachsten ist es, die Bedürfnisse in grundlegende Teilbedürfnisse aufzuteilen. Dazu müssen Sie einen „Divide and Conquer“-Algorithmus verwenden. Auf diese Weise ergeben sich Primärbedürfnisse und folgend Sub-Basisbedürfnisse. Ein Beispiel: Sie entwickeln eine App zur Überwachung der Fitness. Der unmittelbare Bedarf wäre der Körpertyp oder die Ziele, die man verfolgen muss, und der Unterbedarf wäre die erforderliche körperliche Aktivität, die Übungen und Ernährungspläne.

Bedarfsermittlung und Sammlung von Modulen

Der nächste Schritt ist die Erstellung eines Plans. Falls Sie In-App-Tools benötigen, müssen Sie diese nun ausarbeiten. Im obengenannten Beispiel müssten also Details wie Größe und Gewicht hinzugefügt werden, damit eine Person ihr IBW, ihren BMI und Kalorien ermitteln kann. Dann wird das Anwendungs-Tool die Bedürfnisse herausfinden. Alle Sub-Bedürfnisse müssen erfasst werden, bevor Sie sich mit der Entwicklungsmethode befassen.

Nun müssen Sie den Plan Modul für Modul zusammenstellen. Nach der Planung des Layouts und der Zuordnung aller Anforderungen und Werkzeuge müssen Sie die App erstellen. Am besten ist es, wenn Sie sie in Module unterteilen. Jedes Modul erfüllt eine bestimmte Funktion, wenn es als einzelner App-Teil behandelt wird. Zum Beispiel ist das Hinzufügen des BMI ein Modul, das zweite ist das Hinzufügen von IBW, das dritte ist das Hinzufügen von „Calorie Crasher“, das dritte ist das Hinzufügen eines Diätplans, das vierte ist das Hinzufügen von Übungen und das letzte ist das Zusammenfassen von allem und der letzte Schliff. Module sind kleine Bestandteile, die Teil der Applikation sind.

Testen der Zielgruppe und Modifikationen

Wenn Sie eine App entwickelt haben, ist es das Wichtigste, einige Tests mit einer Testgruppe durchzuführen. Nachdem Sie die ersten Schritte der Entwicklung abgeschlossen haben, bitten Sie einige Kollegen, die App täglich zu benutzen. Sie werden Ihnen das beste Feedback geben. Wenn es Probleme gibt, werden Sie davon vor der Veröffentlichung erfahren und können sie beheben. Viele Fehler werden während der Testphase von Apps behoben.

Wenn die App in den Livebetrieb geht, können Sie noch nicht wissen, wie beliebt und berühmt sie wird und wie viele Menschen sie herunterladen werden. Sobald eine App bekannt wird und viele Menschen sie benutzen, werden Updates und Modifikationen notwendig. Dies können Sie mit Leichtigkeit mit Hilfe von Low-Code App-Plattformen erledigen. Mit Low-Code App-Software können Sie Modifikationen zu jeder beliebigen Zeit durchführen. Denn eine App benötigt Verbesserungen immer in mehreren Intervallen.

Unzählige Vorteile

Hier sind einige der Vorteile, die Sie mit der Verwendung von Low-Code-Software zur App-Entwicklung erhalten.

· Es sind keine speziellen Fähigkeiten notwendig und selbst Laien können die Aufgaben mit Leichtigkeit durchführen.

· Sie können die Entwicklung selbst durchführen und müssen keine Spezialisten einstellen, die die Arbeit für Sie erledigen.

· Im Vergleich zu anderen App-Entwicklungsmethoden sind die Kosten geringer.

· Anpassungen können von Ihnen selbst ohne großen Aufwand durchgeführt werden.

· Die Low-Code-Plattform verfügt über Komponenten, die sofort einsatzbereit sind. Die Low-Code-Plattformen bieten anpassbare Software, wiederverwendbaren Code, Widgets, Plugins, vorgefertigte Konnektoren für Integrationen und Vorlagen für gängige Entwicklungsszenarien.

· Die Transformation ist höher.

· Die Produktivitätsrate ist wesentlich höher.

· Im Vergleich ist die Software wesentlich effizienter.

· Sie müssen keine App von Grund auf erstellen. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Bausteine zusammenzufügen und voilà! Schon ist Ihre App fertig.

· Es ist ein intelligentes System.

Schlussfolgerung

Eine App mit Hilfe von Low-Code-Software-Tools zu erstellen ist wesentlich einfacher als die händische Programmierung. Personen, die noch nie etwas programmiert haben und sich mit dem Themenbereich nicht auskennen können Apps entwickeln, indem sie Low-Code-Software nutzen. Sie müssen den obengenannten Schritten folgen und gelangen damit an Ihr Ziel. Das Testen der App ist einer der wichtigsten Schritte, welcher nicht ausgelassen werden sollte. Andernfalls müssen Sie sich mit der Rückmeldung der Zielgruppe abmühen. Jede Bemühung ist ausschlaggebend und sollte gründlich durchgeführt werden. Die App-Entwicklung ist eine durchaus eindrucksvolle Aufgabe für die meisten Menschen, doch mit den richtigen Tools und Strategien läuft alles reibungslos ab und erfüllt alle Ihre erwünschten Ziele.