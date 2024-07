Buch- und Filmempfehlung: Hillbilly-Elegie von J.D. Vance

Nach dem misslungenen Attentatsversuch auf Donald Trump am 13. Juli 2024 habe ich Interesse für den Parteitag der Republikaner und die Nominierung von Trump als Präsidentschaftskandidat gehabt. Dabei fiel der Name seines Vizepräsidentschaftskandidaten JD Vance. Aus Neugier gab ich den Namen bei Google ein und stieß auf seine Autobiografie: Hillbilliy-Elegie. Der US-Bestseller von 2016 erzählt von der verarmten Working Class im Mittleren Westen, in der Vance aufwuchs. Da ich aus Arbeiterfamilien im Ruhrgebiet stamme, hat es mich natürlich interessiert. Der Film zum Buch ist bei Netflix verfügbar – mit Glenn Close und Amy Adams in einigen der Hauptrollen.

Nachdem ich dann bei Lanz unseren Arbeitsminister Hubertus Heil von dem Buch schwärmen hörte und wohl auch Olaf Scholz die Autobiografie sehr ergreifend fand, habe ich abends den Film geschaut. In der Zwischenzeit habe ich auch noch das Buch als Hörbuch erworben.

JD Vance, der Sohn einer heroinabhängigen Mutter in Ohio, zeigt auf, was es mit Menschen macht, die als verachtete Rednecks (Hinterwäldler) plötzlich unbrauchbar werden. Die Industrie zieht ab – und zurück bleiben arbeitslose Familien, die ihre Würde als „Maschinenraum-Arbeiter“ verloren haben und in völliger Hoffnungslosigkeit versuchen, irgendwie weiterzuleben.

Hillbilly Elegie ist eine persönliche Geschichte vom American Dream. JD Vance hat es geschafft, das „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ Märchen wahr werden zu lassen. So weit, so gut. Was aber die Autobiografie vor allem zeigt, ist, wie erbarmungslos Gesellschaften überall auf der Welt mit den Klassen verfahren, die nicht mehr als „Produktionsmittel“ gebraucht werden. Was früher die Weber waren, sind heute die Industriearbeiter.

Hier ein 15-minütiger TED-Vortrag von JD Vance kurz nach Erscheinung seines Buchs Hillbilly Elegie im Jahr 2016 (mit deutschen Untertiteln)

Das Buch Hillbilliy Elegie ist zurzeit nur schwer in der deutschen Übersetzung zu finden – doch als Hörbuch bei Audible verfügbar. Der Netflix-Trailer zeigt jedoch zuverlässig, ob man die Verfilmung sehen möchte.