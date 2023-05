Jede/r von uns trägt eine Vision vom Ideal des „perfekten Menschen“ in sich. Meist ist diese Vorstellung völlig unbewusst. Heute früh habe ich mich hingesetzt und meine persönliche Definition eines perfekten Menschen notiert. Ich vermute, meine Attribute sind sehr weiblich. Selbstverständlich habe ich auch gegooglet, was mit dem „perfekten Menschen“ verbunden wird. Da kamen viele Beiträge von Theologen und gläubigen Christen, die Jesus als vollkommenen Menschen betrachten, dem sie versuchen nachzueifern. Unsere moderne Wissenschaft hingegen folgt einem ganz anderen Ansatz. Am Ende des Beitrags habe ich einen Videobeitrag vom SRF verlinkt, der sich mit der Forschung hin zum perfekten Menschen beschäftigt. Sind Gentherapie und Eugenik (Lehre der guten Erbanlagen) die Lösung? Doch zunächst zu meiner persönlichen Vorstellung vom „perfekten Menschen“ – was ist Deine?

Eva und der perfekte Mensch

Der perfekte Mensch lässt sich nicht von seinen Gefühlen überwältigen. Er bleibt ruhig

Der perfekte Mensch erkennt die Bedürfnisse, Nöte und Unzulänglichkeiten seiner Mitmenschen

Der perfekte Mensch zeigt sein Mitgefühl durch die Tat. Er ist hilfsbereit und uneigennützig

Der perfekte Mensch ist in jedem erdenklichen Bereich ausgebildet und souverän. Sowohl handwerklich, als auch intellektuell, pädagogisch/psychologisch, organisatorisch, unternehmerisch

Der perfekte Mensch ist stark und gesund. Er ist von edler Gestalt, tüchtig und handlungsbereit

Der perfekte Mensch weiß für jedes Problem eine Lösung

Der perfekte Mensch ist Tag und Nacht bereit, eine gefundene Lösung in die Tat umzusetzen.

Man sieht, mein „perfekter Mensch“ ist eine Mischung aus Jesus und dem Ideal aus dem kapitalistischen Zeitalter – und anscheinend ist eher männlich. Sozusagen eine Mischung aus Mensch und Cyborg, der ideale Arbeiter und Leistungsträger. Für mich ist es sehr gruselig, mir vorzustellen, unter perfekten Menschen leben zu müssen. Auch das ist mir bei der Auflistung meiner Attribute deutlich geworden. Ich bin heilfroh, dass wir Menschen so fehlerhaft, egoistisch und unkalkulierbar ist. Gerade das macht uns meiner Meinung nach zu Menschen.

Im nächsten Schritt habe ich gezielt nach Dokumentationen zum perfekten Menschen gefahndet. Bei der hier eingebetteten Reportage wird deutlich, wie fortgeschritten die Möglichkeiten der Züchtung des perfekten Menschen bereits sind. „Samen-Shopping“ zum Beispiel ist bereits ein Geschäftsfeld, in dem potenzielle Mütter oder Eltern sich genetisch herausragenden Samen kaufen können für den Nachwuchs. Noch bemerkenswerter sind die medizinischen Eingriffe in bestehende menschliche Organismen. Wer weiß, vielleicht nähern wir uns wirklich langsam den Maschinen an.

nano spezial: Der perfekte Mensch

Lässt sich bald die verantwortungsvolle Frau vor der Schwangerschaft genetisch verändern, um für ihr werdendes Kind ein ideales Aufzuchtgefäß zu sein? Wie können sich die ideale Mutter und der ideale Vater immer weiter optimieren, um für ihre Kinder die perfekte Umgebung zu sein? Das Ideal: Für immer jung, für immer gesund, für immer stark, für immer leistungsfähig mit Körper, Geist, Sexus und Psyche dank Eugenik und Gentherapie.

SRF (Schweizer Rundfunk) nano spezial – der perfekte Mensch