KI-Agent für Jedermann: Google Gemini 2.0 Flash Thinking auf dem Weg zum Marktführer?

Viele Tech-Unternehmen befinden sich gerade im Wettstreit darum, wer Marktführer im Geschäftsfeld KI-ChatBot/ KI-Agent wird. Nicht nur OpenAI mit ChatGPT und Googles Gemini ringen um die Vorherrschaft, auch Elon Musk mit Grok greift an. Wie immer wird vermutet: Zumindest im privaten Gebrauch kann es nur Einen geben… Kann Gemini 2.0 Flash Thinking Marktführer bei den kostenfreien ChatBots und KI-Agenten werden?

Google hat mit DeepMind jahrzehntelange Erfahrung bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz. Mit der Google-Suchmaschine, der Video-Plattform YouTube, dem Browser Chrome, dem Smartphone-Betriebssystem Android, dem Office-Programm GoogleDrive und dem Google-Mail-Programm verfügt der Konzern Alphabet über eine Rundum-Ausstattung in der Ki-gesteuerten digitalen Beratung und Assistenz, die gerade bei der Zielgruppe privater Nutzer und Kleinstunternehmen schon wegen der kostenfreien bzw. kostengünstigen Nutzung eine gute Chance hat, dieser Marktführer zu werden.

Gemini 2.0 Flash Thinking

Gemini 2.0 Flash Thinking wurde im Dezember 2024 vorgestellt als KI-Agent für Entwickler- und Business-Abonnenten. In der Zwischenzeit (März 2025) steht das System kostenfrei in der Gemini-App zur Verfügung. Dank der Deep Research Funktion können Bildungsbeschäftigte (Lehrer/Innen, Schüler/Innen, Student/Innen…), Unternehmer/Innen und Wissenschaftler/Innen nun kostenfreie Recherchen durchführen, deren Fehlerquote dadurch enorm verringert wurde, da der ChatBot die Quellen für die Recherche erweitert hat, besser überprüft und eine genaue Quellenauflistung angibt. Die Ergebnisse können in Google Docs geöffnet und weiter bearbeitet werden.

Gemini 2.0 für Unternehmen

Für kleinere Unternehmen kann Gemini 2.0 Flash Thinking sehr wertvolle Dienste leisten und als digitale Unternehmensberatung eingesetzt werden. Bei Fragen zur Effizienz- und Gewinnsteigerung, zur Geschäftsgründung bzw. Geschäftsneuentwicklung und zu Marketing/ Sales Strategien könnte der ChatBot (der wahrscheinlich die Angaben des Nutzenden für den Konzern Alphabet sammelt, analysiert und verwertet) ein nächster Step sein, der menschliche Entscheidungen von der KI vorbereiten lässt.

Video-Beschreibung von Gemini 2.0 für Unternehmen

Hier ein Video von Dezember 2024, als Gemini 2.0 Flash Thinking noch kostenpflichtig war. Nun ist davon auszugehen, dass das System sich immer weiter in die Android-Betriebssysteme ausdehnt. Der Google Assistent soll bald eingestellt werden und von dem KI-Agenten Gemini für alle Android-Nutzer abgelöst werden. Video vom EverlastAI-YouTube-Kanal