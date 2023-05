Studieren in Schweden: Erst einmal das Land kennenlernen!

Schweden bietet Studenten aus der ganzen Welt ein breites Angebot an Hochschul- und Fachhochschule-Studienplätzen und genießt als Hochschulstandort einen hervorragenden Ruf. Von den insgesamt 14 staatlichen Universitäten und 24 Fachhochschulen sind einige international für ihre Spitzenforschung bekannt. Wer sich dafür interessiert, ein ganzes Studium oder einige Semester an einer schwedischen Hochschule zu absolvieren, der sollte sich umfassend über das Studienangebot informieren und eine Universität finden, die nicht nur den passenden Studienplatz bietet, sondern vor allem auch in einer Stadt liegt, die man persönlich reizvoll findet.

Bild von brightfreak auf Pixabay

Welche Universitäten in Schweden bieten also die besten Studienbedingungen und was sollte man allgemein beachten, wenn man in dem skandinavischen Land ein Studium aufnehmen möchte? Hierzu möchten wir folgend etwas näher eingehen. Man sollte sich grundsätzlich auch gut und umfassend über das Land an sich informieren.

Allgemeine und besondere Zulassungsvoraussetzungen

In Schweden wird zwischen allgemeinen und besonderen Zulassungsvoraussetzungen unterschieden. Die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen sind zum einen abhängig von dem jeweils angestrebten Abschluss (Bachelor, Master, Doktor) sowie dem Hochschultyp (Universität oder Fachhochschule).

Da deutsche Hochschulzugangsberechtigungen in Schweden anerkannt werden, ermöglicht die deutsche allgemeine Hochschulreife die Studienberechtigung an einer schwedischen Universität, an Fachhochschulen reicht die deutsche Fachhochschulreife aus. Wer sich für einen internationalen Studiengang entscheidet, muss zusätzlich entsprechende Englischkenntnisse vorweisen, bei einem schwedischen Studiengang muss der sogenannte TISUS (Test in Swedish for University Studies) abgelegt werden.

Darüber hinaus verlangen viele schwedischen Hochschulen besondere Zulassungsvoraussetzungen, welche sich an den Anforderungen des jeweiligen Studiengangs richten. Neben bestimmten Abiturfächern oder Zensuren in einzelnen Fächern können das auch Praktika oder ähnliches sein. Die genauen besonderen Zulassungsvoraussetzungen können auf der Homepage der jeweiligen Universität eingesehen werden. Grundsätzlich kann man jedoch sagen, dass praktische Berufserfahrungen bei allen Universitäten gerne gesehen und als Pluspunkt anerkannt werden – insbesondere wenn diese einen internationalen Charakter haben und ggf. in englischer Sprache stattgefunden haben.

Auswahlverfahren

Das Auswahlverfahren der einzelnen schwedischen Hochschulen ist dem der deutschen sehr ähnlich. Sofern die allgemeinen und besonderen Zulassungsverfahren erfüllt sind, werden Bewerber auf eine Liste gesetzt. Im Falle einer Überbelegung eines bestimmten Studiengangs erfolgt die Auswahl der Studienberechtigten in der Reihenfolge des jeweiligen Notendurchschnitts.

Je besser also der Notendurchschnitt, desto besser sind auch die Chancen direkt einen Studienplatz zu erhalten. Andernfalls muss man eventuell ein oder mehrere Semester auf die Zulassung warten. Eine Zeit, in der man jedoch schon einmal Schweden bereisen und sich einen Eindruck verschaffen kann. Auch ist es in vielen Fällen möglich, eine Universität vor Ort zu besuchen und sich einen Eindruck von den Gegebenheiten zu machen.

Was sollte man zusätzlich beachten?

Ohne sich umfassend über die einzelnen Studiengänge, Zulassungsvoraussetzungen und Auswahlverfahren zu informieren, ist es nicht ratsam, sich für ein Studium in Schweden zu entscheiden. Auch die jeweils anfallenden Studiengebühren von rund 10.000 Euro sollte man in die Überlegungen mit einbeziehen.

Darüber hinaus sollte man sich bestenfalls auch mit der Region vertraut machen, bevor man sich zu diesem Schritt entscheidet. Ohne jemals vor Ort gewesen zu sein, fällt es mitunter schwer, sich für eine Stadt und eine Hochschule zu entscheiden. Es ist daher sinnvoll, den jeweiligen Studienort durch einen kleinen Aufenthalt in einem Ferienhaus kennenzulernen.

Was sind beliebte schwedische Hochschulstädte?

– Stockholm: Karolinska-Institut / Stockholm Universität

In der schwedischen Hauptstadt gibt es insgesamt 16 Universitäten und Hochschulen, bei denen vor allem das Karolinska-Institut und die Universität Stockholm einen ausgezeichneten Ruf genießen.

• Das Karolinska-Institut zählt zu den größten und renommiertesten medizinischen Universitäten in ganz Europa und genießt einen hervorragenden Ruf.

• Die Stockholm Universität umfasst insgesamt vier Fakultäten und bietet beste Studienbedingungen für Studenten der Staatswissenschaft, Gesellschaftswissenschaft, Rechtswissenschaft und Naturwissenschaft.

– Lund: Universität Lund

Die Universität Lund in der südschwedischen Stadt Lund wurde bereits 1666 gegründet und kann so auf eine lange Geschichte / Tradition zurückblicken. Als eine der größten Universitäten Skandinaviens umfasst sie insgesamt acht Fakultäten und bietet ein breites Spektrum an naturwissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Studiengängen.

– Uppsala: Universität Uppsala

Mit Gründungsdatum 1477 ist die Universität Uppsala noch älter als die Universität Lund und sogar die älteste noch immer existierende Hochschule Skandinaviens. Auch diese Universität bietet ein breites Spektrum an Studiengängen in den Gebieten Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Medizin und Technik. Die Universität Uppsala ist regelmäßig in den vordersten Positionen im Ranking schwedischer Hochschulen, zahlreiche Nobelpreisträger haben hier ihre Abschlüsse gemacht oder Forschung betrieben.

– Malmö: Universität Malmö

Die Universität Malmö ist eine sehr junge Hochschule, die erst 1998 gegründet wurde. Ziel war es, die Stadt Malmö von einer eher industriell geprägten Stadt in eine Bildungs- und Kulturstadt zu transformieren. Aufgrund der vorwiegend internationalen Ausrichtung der Studiengänge sind hier besonders viele internationale Studenten anzufinden, die wesentlichen Schwerpunkte der Lehre liegen auf den Bereichen Nachhaltigkeit, Urbane Studien, Neue Medien und Technologie.

Das bietet Schweden allgemein

Schweden gehört mit zu den Ländern, denen allgemein mit die höchste Lebensqualität nachgesagt wird. Mit einer Fläche von rund 450,000 km² gehört es mit zu den größten Flächenländern Westeuropas. Allerdings befinden sich die bei international Reisenden beliebtesten recht weit im Süden des Landes – die oben genannten Städte gehören sicherlich mit dazu.

Wer die englische Sprache gut beherrscht, wird in den meisten Fällen gut klarkommen, dann ein Großteil der Schweden spricht englisch und viele Studiengänge sind international ausgerichtet und werden dem entsprechend auch auf Englisch unterrichtet. Allgemein spricht Schweden zumeist Menschen an, die die Natur mögen und die Schweden an sich sind für ihre herzliche und weltoffene Art bekannt. Ein idealer Ort für viele, einen Auslandsaufenthalt mit dem Studium zu verbinden. Bevor man jedoch eine solch weitreichende Entscheidung trifft, sollte man sich erst einmal gründlich über Land und Leute informieren und ggf. auch in Erwägung ziehen, sich mit der schwedischen Sprache auseinanderzusetzen und diese zu lernen.

Fazit

Schweden bietet internationalen Studenten ein breites Spektrum an über 1.000 Studiengängen mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten. Neben der ausgezeichneten Lehre und den guten Bedingungen, die schwedische Hochschulen bieten, sind auch die Chancen, im Anschluss an das Studium einen lukrativen Arbeitsplatz zu finden. Viele Studiengänge sind dabei auf englisch verfügbar und grundsätzlich international ausgerichtet. Bei näherem Interesse an einem Studium in Schweden kann man sich auf den Webseiten der einzelnen Universitäten umfassend über Details informieren.