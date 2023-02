Die besten Dating-Plattformen und Dating-Apps für reifere Singles

Es ist nicht immer leicht, als reiferer Single eine neue Liebe zu finden. Mit einer Dating-Plattform lässt sich die Suche jedoch vereinfachen. Immer mehr Singles über 50 haben ihre Chance auch online. Doch wie wählt man die richtige Plattform aus? Tipps helfen bei der Auswahl der richtigen Anbieter, damit Amor möglichst treffsicher ist.

Welche Ambitionen habe ich beim Dating?

Bild von Peggy auf Pixabay

Singlebörsen Erfahrungen zeigen, dass es für fast alle Dating-Vorhaben eine App oder Plattform gibt. Um schlechte Stimmung aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen zu vermeiden, sollten sich reifere Singles zunächst die Frage stellen: Möchte ich nur flirten oder suche ich eine ernsthafte Partnerschaft? Wer sich diese Frage zunächst klar und ehrlich zu sich selbst beantwortet, kann aus dem Plattformen-Universum schnell ein paar aussortieren, die gar nicht zu eigenen Suchwunsch passen.

Bedeutet mehr Auswahl auch gleichzeitig höhere Chancen?

Ein Blick auf die registrierten Nutzerzahlen auf den einzelnen Plattformen zeigt, dass es deutliche Unterschiede gibt. Je mehr Mitglieder eine Dating-Seite hat, desto größer ist die Auswahl an potenziellen Partnern. Auch ist es hilfreich, die Plattform nach seinen persönlichen Interessen auszuwählen. Allerdings sind auch die Qualitätsstandards der Dating-Plattform entscheidend. Müssen registrierte Singles beispielsweise für ihre Suche zahlen, trennt sich schnell die qualitative Spreu vom Weizen. Deshalb kann auch eine Plattform mit weniger Nutzer durchaus einen Liebes-Treffer erzielen.

Zeit für die Liebe nehmen: Ein kostenloser Test der Plattformen hilft schnell weiter

Zu fast jeder Dating-Plattform und/oder -App gibt es unzählige Erfahrungsberichte und Meinungen. Sie können bei der Auswahl einige Hilfestellung leisten, jedoch handelt es sich dabei um subjektive Wahrnehmungen. Was dem einen Nutzer gefällt, mag der andere vielleicht gar nicht. Deshalb ist es hilfreich, sich nicht nur auf die Erfahrungsberichte zu konzentrieren, sondern sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. Behilflich dabei sind kostenlose Testversionen, die es bei fast allen renommierten Dating-Plattformen gibt. So lässt sich schnell herausfinden, ob sie den persönlichen Ansprüchen gerecht wird oder nicht.

Welche Funktionen wünsche ich mir bei der Partnersuche online?

Die meisten dieser Dating-Plattformen bieten ähnliche Funktionen wie andere Seiten auch: Ein einfaches Suchsystem, um nach dem passenden Partner zu suchen. Dazu gehören Profile, auf denen zahlreiche Informationen und meist auch mehrere Fotos zu finden sind. Doch aufgrund der vielen registrierten Nutzer ist es manchmal gar nicht so leicht, eine schnelle Auswahl zu treffen.

Wer sich mehr Unterstützung bei der Partnersuche wünscht, sollte auf Seiten achten, die spezielle Filterfunktionen bereitstellen. So ist es beispielsweise möglich, Kriterien wie Alter, Hobby oder Wohnort vorab zu bestimmen.

Die Sicherheit sollte beim Online-Dating nicht zu kurz kommen

Wer auf der Suche nach neuen Bekanntschaften online ist, hat vielleicht schon einmal schlechte Erfahrungen gesammelt. Nicht alle Dating-Plattformen überzeugen mit einer erforderlichen Verifizierung oder engagieren sich im Aufdecken von Fake-Profilen.

Um sicherzustellen, dass die Person hinter dem Profil wirklich echt ist, unterstützen seriöse Plattformen ihre Nutzer. So ist bei der Anmeldung eine Verifizierung durch ein gültiges Ausweisdokument oder durch einen Fotoabgleich notwendig. Haben sich die registrierten Singles erfolgreich verifiziert, wird das meist an einer Markierung oder einem Zusatz auf dem Profil (beispielsweise „verifiziert“ oder „geprüft“) ersichtlich.

Trotz größter Sicherheitsvorkehrungen kann es bei hunderten oder tausenden Nutzern trotzdem zu vereinzelten Fakes kommen. Entdecken andere User diese Profile, sollten sie diese melden. Der Kundensupport ist nun gefragt und überprüft die Meldung. Handelt es sich tatsächlich um Fake-Profile, werden sie zuverlässig und blitzschnell von der Dating-Plattform entfernt.

Ein Tipp in eigener Sache: Online-Dating ohne Erwartungen genießen

Liebe ist nicht das, was man erwartet, sondern was man bereit ist zu geben – Kathrin Hepburn hätte es trefflicher nicht formulieren können. Online-Dating kann auch im reiferen Alter für einen zweiten Frühling sorgen und wieder Bauchkribbeln bescheren. Allerdings sollten Singles ihre Erwartungen etwas bremsen und sich einfach auf das Momentum, das Kennenlernen neuer Menschen, einlassen. So haben Gefühle und Emotionen ausreichend Raum, um sich zu entfalten. Auch, wenn vielleicht nicht auf Anhieb der passende Traumpartner gefunden wird, gibt es noch genug Möglichkeiten, um sich (online) neu zu verlieben.