Flux AI – Kostenloser AI-Bildgenerator, in PicLumen integriert

Nicht nur aus beruflichen Gründen – auch privat sind AI Bildgeneratoren eine wunderbare Möglichkeit, fantasievolle oder auch fotorealistische Bilder zu erstellen. Man kann sie nutzen, um in sozialen Netzwerken und Blogs Aufmerksamkeit zu erzeugen, man kann Einladungskarten damit schmücken – und natürlich kann man mit einer Bildgenerierung lernen, wie Prompts (Befehle für die Erstellung) gestaltet sein müssen, damit die Künstliche Intelligenz das bestmögliche Ergebnis liefert. Die im Schwanzwald beheimatete Technologie FLUX.1 von Black Forests Labs wird zurzeit in den Medien hochgelobt, da sie Erstaunliches umsetzten kann bei der Bildgenerierung. FLUX.1 ist in PicLumen integriert und kann völlig kostenfrei ausprobiert werden. Im Folgenden eine kurze Textanleitung und ein Anleitungsvideo bei YouTube von Jessica Gaiss .

Aus einem Foto von mir generiertes Anime-Bild von PicLumen

Schriftliche Kurzanleitung, um FLUX.1 über PicLumen kostenfrei zu nutzen

1. Öffne die Website piclumen.com. Erstelle Dir ein Konto, schau Dich ein wenig um – und starte die App – den Image-Creator.

2. Wähle in dem Feld über der Texteingabe aus, mit welchem Programm Du Dein Bild erstellt haben willst. Für FLUX wählen, klicke auf FLUX.1-schnell.

Zweiter Versuch – ohne Prompt – Piclumen kreiert mein Foto neu in blond…

3. Definiere einen Prompt als Text – was für ein Bild möchtest Du erstellen? Nutze die automatische Übersetzung direkt im Eingabefeld, um Deinen Prompt aus dem Deutschen ins Englische zu übersetzen.

4. Lade die erstellten Bilder, falls sie Dir gefallen, herunter. Dafür klicke auf das Bild. Oben rechts erscheint „Herunterladen“.

5. Experimentiere, so viel Du magst. Du kannst auch Bilder aus Deiner Datenbank eingeben und nach Deinen Wünschen verändern.

Nächster Versuch: Debattierendes Paar in New York mit FLUX.1

Und hier die leicht verständliche Anleitung der Landingpage- und Online-Marketing Expertin Jessica Gaiß vom 1. September 2024.