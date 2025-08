Smarte KI-Brillen (auch mit Sehstärke): Brillen, die filmen, übersetzen, Displays ersetzen

Durch einen Zufall habe ich Ende Juli 2025 entdeckt, dass auf dem deutschen Markt KI-Brillen so langsam zum Mainstream werden: Brillen, die im Alltag filmen, Audios aufnehmen, Livestreams und Videoaufzeichnungen ermöglichen – und die aussehen wie ganz normale Brillen! Wie das kam? Ich wunderte mich bei der YouTube-Köln-Reportage von Stephan Müller, dass sich niemand beschwerte, obwohl der Reiseblogger alle Menschen ungehemmt filmte. In der U-Bahn, bei Gesprächen, wenn er ein Geschäft betrat, niemand protestierte. Dabei trug er eine Ray Ban Meta-Brille, die ihm das Livestreaming mit Bild und Ton ermöglichte, wie er in einem anderen Video (mit SponsorLink zu Amazon) erklärte. Weitere Recherchen zeigten mir, dass Smart-Glasses tatsächlich den Markt-Durchbruch geschafft haben. Konkurrenten von Meta/ Facebook ziehen nach. Im unten eingebetteten Video sehr Ihr drei KI-Brillen, die gerade um Kunden buhlen. Sie sind sogar mit Sehstärke erwerbbar. Und gar nicht mal so teuer…

Smart-Glasses buhlen um Kunden ab 300 Euro

Am bekanntesten und verbreitetsten sind Metas Ray Ban-Smart-Glasses, die ein schickes Design aufweisen. Die Meta-KI-Brillen wurden im Herbst 2023 auf dem Markt gebracht. Von den Brillen mit Lautsprechern, Mikrofonen und Kameras wurden bis heute über zwei Millionen Stück verkauft.

Google, Samsung und Apple arbeiten noch an entsprechenden Wearables, doch China prescht bereits voran. Xiaomi und Alibaba wollen nun auch mit ihren KI-Brillen den westlichen Markt erobern. Ihre Brillen sollen zusätzlich zu den Funktionen der Meta-Brille ein Display zur Verfügung stellen. So können Nutzer, die die Brille tragen, direkt visuell versorgt werden.

Mit den KI-Brillen aus China können die Träger/Innen im Bereich ihres Sehfeldes Filme schauen, Spielekonsolen bedienen, navigieren, Web-Informationen abrufen, mit Apps und KI-Chatbots interagieren, Gespräche simultan übersetzen lassen, Untertitel einblenden. Selbstverständlich ist auch das komfortable Shoppen mit dem Brillen-Display möglich – inklusive Zahlungsmöglichkeit per Alipay.

Auch Meta will im Herbst 2025 Ray-Ban-Smartglasses mit Display vorstellen. Nun geht es also nur noch um die Leistungsbreite der Smartglasses, um Preise und um Markenaufbau.

Sehbehinderte und Blinde sind besonders froh, dass es endlich Brillen gibt, die ihnen bei der Bewältigung des Alltags helfen. Schon heute bieten Smartglasses einen echten Vorteil für Menschen, die kaum noch sehen können oder komplett erblindet sind Hier eine Übersicht von Hable

MarK Zuckerberg verkündet, dass Menschen ohne Smartglasses in Zukunft echte Nachteile im Leben hätten. OK, wenn tatsächlich alle Menschen um einen herum den Alltag aufzeichnen können und sich Zusatzinformationen zuspielen können (zum Beispiel Passanten über ihre Brille meine Adresse und viele andere Informationen abrufen können), dann gebe ich ihm recht. Dann brauchen wir bei persönlichen Begegnungen ein Gleichgewicht des Schreckens.

Wo bleibt eigentlich der Datenschutz? Hat der schon Harakiri begangen ob der Übermacht der Entwicklung? Egal – es ist, wie es ist. Auswandern hilft auch nichts, fürchte ich.

Hier im Video von YouTube ein Vergleich der TOP 3 Smart Glasses 2025 von Technolaby DE