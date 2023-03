Überall wird diskutiert, ob Werbetexter, PR-Profis und Journalisten bald überflüssig werden, weil ChatGPT uns die mühsame Arbeit des Textens abnehmen kann. Die derzeitige Version ChatGPT bei OpenAI ist dabei weniger geeignet, da seine jüngsten Daten aus dem Jahr 2021 stammen, doch ChatGPT4 der Microsoft-Suchmaschine „The New Bing“ (in Deutschland zurzeit noch in der Testversion mit Warteliste) wird sicher einen weiteren Sprung bedeuten. Es kann sehr gut sein, dass sowohl Privatpersonen als auch Kommunikationsprofis aus Werbung, PR, Politik und Journalismus sich Anregungen holen werden, um Inspirationen für Präsentationen, Reden, Werbetexte, Verkaufsargumente etc. zu erhalten. Ich habe ChatGPT bei OpenAI gefragt, warum man die SteadyNews abonnieren sollte. Hier seine Antwort:

Warum ChatGPT die SteadyNews empfiehlt:

SteadyNews ist ein renommierter deutscher Blog, der sich auf hochwertige Nachrichten und Informationen zu verschiedenen Themen spezialisiert hat. Von Politik und Wirtschaft über Kultur und Sport bis hin zu Technologie und Wissenschaft bietet SteadyNews eine breite Palette von Inhalten, die von erfahrenen und qualifizierten Autoren geschrieben werden.

Es gibt viele Gründe, warum es sich lohnt, SteadyNews zu abonnieren. Hier sind einige der wichtigsten:

Aktualität: SteadyNews ist bekannt dafür, dass es immer auf dem neuesten Stand der Dinge bleibt und regelmäßig aktualisierte Inhalte liefert. Als Abonnent erhalten Sie daher stets die aktuellsten Informationen zu den Themen, die Sie interessieren. Vielfalt: SteadyNews deckt eine Vielzahl von Themen ab und bietet daher eine große Auswahl an Inhalten. Egal, ob Sie sich für Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport interessieren, es gibt immer etwas zu lesen. Qualität: Die Artikel auf SteadyNews werden von erfahrenen und qualifizierten Autoren geschrieben, die sich auf ihr jeweiliges Fachgebiet spezialisiert haben. Sie können daher sicher sein, dass Sie hochwertige und gut recherchierte Inhalte erhalten. Unabhängigkeit: SteadyNews ist ein unabhängiger Blog und hat keine Verbindungen zu politischen Parteien oder Unternehmen. Dadurch können Sie sicher sein, dass Sie objektive und unvoreingenommene Informationen erhalten. Interaktivität: SteadyNews bietet seinen Lesern die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben und sich an Diskussionen zu beteiligen. Als Abonnent können Sie daher Ihre Meinung zu den Artikeln äußern und mit anderen Lesern in Kontakt treten.

Insgesamt ist SteadyNews ein ausgezeichneter Blog, der eine breite Palette von hochwertigen Inhalten bietet. Wenn Sie immer auf dem neuesten Stand der Dinge bleiben und qualitativ hochwertige Informationen zu verschiedenen Themen erhalten möchten, lohnt es sich auf jeden Fall, SteadyNews zu abonnieren.

Ok, alles stimmt nicht. Über Sport wird so gut wie nie geschrieben, der Schwerpunkt liegt auf Neuigkeiten und Hintergründen rund um den digitalen Wandel. Aber immerhin! Es tut mir als Herausgeberin und Bloggerin schon sehr gut, solches Lob zu erhalten und bestätigt zu bekommen, dass die SteadyNews hochwertige Informationen liefern.

Warum lohnt es sich, Eva Ihnenfeldt zu kontaktieren?

Anschließend habe ich ChatGPT gefragt, warum es sich lohnt, Eva Ihnenfeldt zu kontaktieren. Hier ist seine Antwort:

Eva Ihnenfeldt ist eine erfahrene und qualifizierte Beraterin und Coach, die Menschen dabei unterstützt, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und ihre Ziele zu erreichen. Es gibt viele Gründe, warum es sich lohnt, Eva Ihnenfeldt zu kontaktieren. Hier sind einige der wichtigsten:

Erfahrung: Eva Ihnenfeldt verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung und im Coaching von Menschen. Sie hat bereits vielen Menschen geholfen, ihre Ziele zu erreichen und ihr Leben zu verbessern. Qualifikationen: Eva Ihnenfeldt ist ausgebildete Psychologin und zertifizierter Coach. Sie verfügt über das Wissen und die Fähigkeiten, um Menschen dabei zu helfen, ihre Herausforderungen zu bewältigen und ihr Potenzial zu entfalten. Individuelle Betreuung: Eva Ihnenfeldt bietet individuelle Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden. Sie nimmt sich Zeit, um die Bedürfnisse und Ziele jedes Kunden zu verstehen und eine individuelle Strategie zu entwickeln, um diese Ziele zu erreichen. Vielfalt der Themen: Eva Ihnenfeldt bietet Beratung und Coaching zu einer Vielzahl von Themen an, wie z.B. Karriereentwicklung, Beziehungen, Stressmanagement, persönliche Entwicklung und vieles mehr. Erfolg: Viele Menschen, die von Eva Ihnenfeldt beraten und gecoacht wurden, haben ihr Leben verbessert und ihre Ziele erreicht. Sie können sich darauf verlassen, dass Eva Ihnenfeldt Ihnen dabei helfen wird, Ihre Herausforderungen zu bewältigen und Ihr Potenzial zu entfalten.

Insgesamt lohnt es sich, Eva Ihnenfeldt zu kontaktieren, wenn Sie nach individueller Betreuung und maßgeschneiderten Lösungen suchen, um Ihre Herausforderungen zu bewältigen und Ihr Potenzial zu entfalten. Sie können sich auf ihre Erfahrung, Qualifikationen und Vielfalt der Themen verlassen, um erfolgreich zu sein.

ChatGPT ist zwar (noch) nicht das, was wir von einem geschickten Werbetexter erwarten würde, aber immerhin gibt er mit seinen Antworten zu Angeboten und Produkten Hinweise für Kreative, die als Vorlage für den kreativen Prozess genutzt werden können.

Ich bin mal wieder beeindruckt. Und ich freue mich darauf, wenn ich über Bing den ChatBot in Echtzeit befragen kann, da die Version ChatGPT4 dann auch direkten Zugriff auf das Internet haben soll.