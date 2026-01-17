17. Januar 2026

Ein praktischer Tipp für die, die sich am liebsten selbst therapieren – macht Spaß!

Seit Anfang November habe ich damit begonnen, durch tägliche, kleine Übungsaufgaben mein „Ewachsenen-Ich“ zu trainieren. Da ich Coach bin für Menschen, die leiden, empfinde ich es als Verpflichtung, mich stets weiterzuentwickeln. So, wie auch ein Fußballtrainer sich ständig weiterentwickelt durch theoretischen und praktischen Input. Ich erzähle von meinen Erfahrungen seit Anfang November 2025 – und ich gebe einen Tipp, wie Ihr abends oder nach dem Aufstehen in einer zehnminütigen Rückschau des vergangenen Tages prüfen könnt, ob Euch etwas aus Eurem erwachsenen Gleichmut gebracht hat – und wenn ja, ob Euer „Erwachsenen-Ich“ sich anders verhalten hatte, als Ihr in Eurer Kindheits-Aufregung.

Eva’s Geständnisse vom 17. Januar 2026

Eva Ihnenfeldt: Superhelden-Coaching – Deine Traumwelt, Deine Kraft Was wäre, wenn wir dank Streaming, YouTube und Social Media unsere eigenen Interpretationswelten bauen? Abseits von Religionen und Ideologien als Regisseure unserer Realität – selbstbestimmt mit Bedeutung gefüllt? Das ist mein Job: Gemeinsam mit meinen Klienten gestalten wir ihre Realität neu – nicht Fakten entscheiden, sondern die selbstgewählten Interpretationen. So können meine Klienten erkennen, wie großartig sie sind. Die Superhelden-Transformation In meiner Kindheit wurde ich zur Superheldin, um zu überleben. Fantasie rettete mich: unsichtbare Gefährten, Zauberwelten, starke Vorbilder aus dem Fernsehen – mutig, selbstbewusst, unregierbar. Als Einzelkind träumte, malte, schrieb und spielte ich mir ein emanzipiertes Leben mit meinen Barbies zurecht. Ab der Pubertät wurde ich meine eigene Superheldin: halb Heilige, halb Rebellin – mal Mary Poppins, mal Cruella de Vil. In der prozessorientierten Psychologie heißt das: Traumwelten aufbauen. Mein Coaching Heute baue ich mit Klienten Superhelden-Traumwelten. Als „heilige Verbrecherin“ gehe ich auf Augenhöhe: Ich antworte offen auf ihre Fragen zu meinem Leben und zeige Wege in ihre einzigartige Großartigkeit. Erfahrung zeigt: Nicht Geld, Macht oder Liebe machen glücklich – sondern die Überzeugung, ein fantastischer Superheld zu sein. Ob Soldat, Mutter oder Rebellin: Erkenne Deine Kraft, handle danach. Wie wir arbeiten Wir tauchen wie Alice im Wunderland in Deine persönliche Realität: spüren Abenteuer aus, wachsen durch selbstbestimmte Entscheidungen. Formate (Videocalls fallen weg – die schaffen künstliche Distanz) Telefon (mit Protokoll) WhatsApp-Chat Persönliches Treffen (z. B. Café) Honorar Frei vereinbart im Erstgespräch – passend zu Deiner Situation. Bereit für Deine Superhelden-Geschichte? Lass uns starten!

