Seit Anfang November habe ich damit begonnen, durch tägliche, kleine Übungsaufgaben mein „Ewachsenen-Ich“ zu trainieren. Da ich Coach bin für Menschen, die leiden, empfinde ich es als Verpflichtung, mich stets weiterzuentwickeln. So, wie auch ein Fußballtrainer sich ständig weiterentwickelt durch theoretischen und praktischen Input. Ich erzähle von meinen Erfahrungen seit Anfang November 2025 – und ich gebe einen Tipp, wie Ihr abends oder nach dem Aufstehen in einer zehnminütigen Rückschau des vergangenen Tages prüfen könnt, ob Euch etwas aus Eurem erwachsenen Gleichmut gebracht hat – und wenn ja, ob Euer „Erwachsenen-Ich“ sich anders verhalten hatte, als Ihr in Eurer Kindheits-Aufregung.

Eva’s Geständnisse vom 17. Januar 2026

