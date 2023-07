Wie Start-ups von E-Mail-Marketing profitieren

Erfreuliche Nachrichten gab es kürzlich vom Verband und dem Informationsdienst Start-upsdetector: Die Zahl neu gegründeter Unternehmen hat in Deutschland im ersten Halbjahr 2023 um knapp 13.000 zugelegt, satte 16 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2022. Die meisten Neugründungen gab es im Bereich Mobilität, Lebensmittel und Software. Egal in welcher Branche Firmengründer ihre berufliche Zukunft finden, ohne Werbung werden sie keinen Erfolg haben. In der digitalen Welt hat sich dabei E-Mail-Marketing zu einem unverzichtbaren Instrument entwickelt, insbesondere für Start-ups. E-Mail-Marketing hilft bei der Kundengewinnung, beim Aufbau von Kontakten und trägt wesentlich zum Erfolg eines Unternehmens bei.

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

E-Mail-Marketing als Kernkompetenz

E-Mail-Marketing bietet Start-ups, die naturgemäß noch nicht über einen großen Werbeetat verfügen, eine kostengünstige und zugleich effektive Möglichkeit, mit zukünftigen Kunden in Kontakt zu treten. Das setzt voraus, dass die Zielgruppe passgenau angesprochen wird. Neben dem Werbeetat fehlt es aber gerade Start-ups auch an Zeit, Knowhow und Kapazitäten, um das volle Potenzial von E-Mail-Marketing auszuschöpfen. Kompetente Beratung und Hilfe bietet eine E-Mail Marketing Agentur, die sich explizit auf E-Mail Marketing spezialisiert hat. E-Mail-Marketing beinhaltet eine Reihe von verschiedenen Disziplinen wie zum Beispiel die Entwicklung von passenden Kampagnen, Strategien, Copywriting, Grafikdesign und die technisch reibungslose Umsetzung. Eine spezialisierte Agentur ist immer auf dem neuesten Stand und in der Regel 40 Stunden in der Woche mit diesem Thema beschäftigt. In einer solchen Agentur, wie zum Beispiel der Marketingagentur Münster, arbeiten also Experten, für die das E-Mail-Marketing zur Kernkompetenz gehört und nicht einfach nur ein Nebenprodukt wie in einer Full-Service-Agentur ist

Die Vorteile von E-Mail-Marketing im Überblick

Der größte, heute zwingend nötige Vorteil von E-Mail-Marketing liegt in der Personalisierung. Dank Digitalisierung können personalisierte Inhalte erstellt werden, die eine wesentlich höhere Chance haben, geöffnet und tatsächlich gelesen zu werden. Durch geschickte Segmentierung können Interessenten anhand ihres Kaufverhaltens, ihrer Interessen und demografischer Daten in Gruppen eingeteilt und gezielt angesprochen werden. Und der Erfolg ist messbar. Detaillierte Analysen der Öffnungs- und Klickraten machen es möglich, den Erfolg einer Kampagne in Echtzeit zu bewerten, Schwachstellen zu erkennen und die Strategie anzupassen. Mit der üblichen Printwerbung ist das nicht möglich. Was erst einmal gedruckt ist, lässt sich nicht mehr korrigieren. E-Mail-Marketing Agenturen verfügen über Tools wie beispielsweise den A/B-Test, mit dem sie herausfinden, welche Kampagne am besten funktioniert und die Strategie so lang optimieren, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Und zu guter Letzt lässt sich E-Mail-Marketing sehr wirkungsvoll mit anderen Marketingkanälen verbinden. So können E-Mail-Kampagnen genutzt werden, um auf bestimmte Online-Beiträge oder Social-Media-Profile hinzuweisen. Das erhöht die Reichweite und hilft dabei, eine kohärente Markenpräsenz aufzubauen

Der Profi kennt die Rechtslage

Ein weiteres Argument für die Einschaltung einer E-Mail-Marketing Agentur besteht in den umfangreichen rechtlichen Vorschriften, die in der Werbung eingehalten werden müssen. In diesem Zusammenhang sei nur der Datenschutz genannt. So benötigt man zum Beispiel von jedem Empfänger eine Zustimmung, bevor man ihm eine E-Mail schickt. Die europäische Datenschutzrichtlinie schreibt explizit vor, wie personenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen. Die zahlreichen rechtlichen Bestimmungen stellen eine komplexe Herausforderung dar, die in die Hände eines erfahrenen Profils mit entsprechender Expertise gehört. Wer keine Fehler machen möchte, sollte eine spezialisierte Agentur mit dem E-Mail-Marketing beauftragen.