KI-Bilder erstellen mit dem kostenlosen Microsoft Image-Creator

Wir kennen nun langsam alle ChatGPT in der neuen Microsoft Bing Suchmaschine und die Möglichkeit, dem KI-Textgenerator Fragen zu stellen, die er über Texte beantwortet. Aber kennen wir auch schon den Microsoft Image-Creator bei Bing und im Edge-Browser? Tatsächlich kann mit konkreten Text-Eingaben Bilder kreieren. Wichtig ist nur, dass man diese Eingaben (Prompts) verständlich formuliert, damit der Image-Creator das Richtige versteht und umsetzt.

Mit dem Bing KI-Image Creator Bilder erstellen

Man kann Bing sowohl am Desktop als auch am Smartphone nutzen. Bevor man mit ChatGPT oder dem Image-Creator arbeiten kann, muss man allerdings ein Microsoft Konto erstellt haben und sich dort einloggen.

Einführung in das neue Bing

Im neuen Bing bzw. im Edge-Browser lässt sich der KI-Image-Creator öffnen. Mir persönlich gefällt die Smartphone-Version (das „neue Bing“ als App im Google Playstore herunterladen) sehr gut. In einem Textfeld gebe ich Anweisungen ein wie „Erstelle ein Bild von einem glücklichen kleinen Mädchen, das von Goldtalern bedeckt wird, die aus dem Himmel regnen“.

Ich erhalte vier Bilder, von denen ich die schönsten kostenfrei herunterladen kann, in meiner Foto-App speichern und mir über das Teilen-Symbol und verschiedene Kanäle zusenden lassen kann, wenn ich es möchte. Ich kann – wenn ich nicht zufrieden bin – eine noch konkretere Anweisung formulieren – so lange, bis sich zufrieden bin.

„Erstelle ein Bild von einem traurigen Mädchen, das nachts unter Sternen sitzt. Die Sterne verwandeln sich in Goldtaler und regnen auf das Mädchen herab.“

Man kann auch einen bestimmten Stil bei der Eingabe für Bilder vorgeben wie: Ölgemälde, Anime-Stil oder fotorealistisch. Auch Bilder in Weitwinkel- oder Vogelperspektive sind möglich. Die Bilder sind unten links mit einem kleinen b-logo-Wasserzeichen versehen. Experimentieren lohnt sich. Da es keine Probleme mit Urheberrechten gibt (alle erstellten Bilder sind Kreationen aus unzähligen Bildern, mit denen die KI arbeitet) kann man diese für den Blog oder eine andere Website nutzen.