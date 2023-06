Google Wallet: Kontaktlos mit dem Smartphone bezahlen

Zwar können die allermeisten Deutschen heute mit ec-Karte in Geschäften zahlen, doch das kontaktlose Bezahlen mit dem Smartphone ist weniger bekannt. I-phone Nutzern steht Apple-Pay zur Verfügung – bei Android-Handys gibt es die Google Wallet, die bis 2022 Google Pay hieß.

Mit der Google Wallet kann nicht nur kontaktlos vor Ort gezahlt werden, die App kann auch für Online-Zahlungen verwandt werden. Das Ziel des Angebots ist, dass Android-Nutzer nach und nach über den Google-Konzern ihr Handy zur digitalen Geldbörse aufrüsten – inklusive digitalem Personalausweis, digitalen Tickets, Bonuskarten, Impfnachweise etc.



Die Google Wallet-App ist auf den meisten Android-Smartphones vorinstalliert. Falls nicht, kann man sie im Google Play Store herunterladen.

Zunächst meldet man sich in der App mit einem seiner Google-Konten an. Im Anschluss kann man die erste Karte hinzufügen. Das kann die Kreditkarte (bzw. die Debitkarte) sein, aber auch ein PayPal-Konto. Eine EC Karte einzulesen, ist – Stand Juni 2023 – nicht möglich.



Nun kann man kontaktlos überall da mit der Google Wallet zahlen, wo das Kontaktlos-Zahlungssymbol am Kartenzahlungsgerät auftaucht.

Wichtig ist, zunächst das Handy zu entsperren. Man muss das Handy nicht direkt vor den Bildschirm halten – der Zahlungsvorgang funktioniert auch bei geringem Abstand. Man erkennt die gelungene Transaktion am Häkchen oder einem Piepton.

Google Wallet kann nur dann für das kontaktlose Bezahlen verwandt werden, wenn NFC in den Smartphone-Einstellungen aktiviert ist. Das kann man in den Einstellungen (nach NFC im Suchfeld suchen) kontrollieren bzw. aktivieren. Bei kleinen Geldbeträgen bis zu 25 Euro muss übrigens nicht einmal der Bildschirm entsperrt sein. Bei höheren Beträgen kann es sein, dass man mit Fingerprint den Vorgang bestätigen muss – oder mit dem PIN, den man im Google Konto festgelegt hat.

Google-Konto-PIN erstellen oder ändern



Übrigens: Google Pay ist kostenlos. Die entrichteten Zahlungen werden direkt von der Debit-Karte, dem Bankkonto oder dem PayPal-Konto abgebucht.