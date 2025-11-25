KI-Browser Comet von Perplexity nun auch mobil auf Android

Der KI-gestützte Webbrowser Comet von Perplexity will die klassischen Grenzen zwischen Suchen, Arbeiten und Kommunizieren auflösen. Ziel ist es, das Internet zur Erweiterung des eigenen Denkens zu machen – und nicht nur als passives Informationsarchiv zu nutzen. Die Desktop-Version des Browsers ist bereits seit Juli 2025 kostenlos erhältlich. Nun folgt die mobile Android-Version, die den KI-Browser auch unterwegs verfügbar macht.

Was die Android-Version von Comet besonders macht: Nutzer können mehrere Webseiten gleichzeitig im Smartphone öffnen und die KI zieht relevante Informationen direkt aus allen offenen Tabs zusammen. Gerade wer viel recherchiert oder oft zwischen Aufgaben wechselt, profitiert vom schnellen Zugriff und der intelligenten Zusammenführung komplexer Inhalte.​

Erweiterte Vorteile im Überblick

Der integrierte Werbeblocker sorgt für ein ablenkungsfreies, produktives Surferlebnis – besonders auf mobilen Geräten.​

Perplexity legt großen Wert auf Datenschutz: Für die Entwicklung und das Training der KI werden keine persönlichen Nutzerdaten verwendet. Alle Suchanfragen und Browserdaten bleiben bei den Anwendern; eine Datenverarbeitung erfolgt lokal auf dem Gerät.​

Mit der Plus-Version, die 5 Euro monatlich kostet, erhalten Nutzer Zugang zu exklusiven Inhalten von Medienpartnern. Im deutschsprachigen Raum ist bislang DER SPIEGEL dabei – internationale Nachrichtenquellen können jedoch dank der KI automatisch übersetzt und ausgewertet werden. So erweitert Comet die Medienkompetenz seiner Nutzer gezielt im Alltag.​

Ein Sprachmodus ermöglicht die Kommunikation mit dem KI-Agenten direkt über das Smartphone. Nutzer können Inhalte aus geöffneten Tabs per Sprache zusammenfassen oder sich relevante Zusatzinfos liefern lassen – ideal für mobile Recherche und Notizerstellung.​

Weitere Funktionen

Zukünftig sind Funktionen wie ein integrierter Passwortmanager und smarte Shortcuts geplant. Auch eine tiefere Geräteintegration mit ausgewählten Herstellern steht bevor, was die Nutzung noch komfortabler machen wird.​

Comet öffnet neue Wege, Wissen unterwegs zu erschließen und zu vernetzen – bei voller Kontrolle über die eigenen Daten und mit einem klaren Fokus auf Nutzerbedürfnisse und digitale Kompetenz.

Quelle: Stadt-bremerhaven.de vom 21.11.2025 – Perplexity bringt KI-Browser Comet auf Android-Smartphones