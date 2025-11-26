Deutschland 2025: Superheld der Bürokratie?

Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Deutschland, das Land, das für Recht und Ordnung steht – aber auch für Gemütlichkeit und bierselige Oktoberfest-Stimmung. Ich gebe zu, dass ich die Attribute, die uns Deutschen zugeschrieben werden, mag. Ich, als Tochter eines Beamten, der seinen Beamteneid sehr ernst nahm und sich niemals der Vorteilsnahme geöffnet hätte, bin immer wieder gerührt, wie verlässlich Menschen, die öffentliche Unterstützung brauchen, von staatlichen Institutionen versorgt werden: Die bürokratischen Mühlen sind zwar in ihrer Feinjustierung zum Verzweifeln kompliziert, doch rechtlich abgesichert. Bürokratie kann – siehe Deutschlands Verbrechen zwischen 1933 und 1945 – das Perverseste hervorbringen, was seit Menschengedenken umgesetzt wurde, doch Bürokratie kann im Gegensatz dazu auch finanziell und sozial Strukturen festigen, die den Schwächsten in unserer Zeit garantiert werden.

„Typisch Deutsch“

Deutschland steht in seiner Mentalität (laut Berlitz) sowohl bei den Deutschen selbst als auch im Ausland für 11 Eigenschaften: Pünktlichkeit, Disziplin, Ordnungsliebe, direkte/ schroffe Kommunikation, Umweltbewusstsein, emotionale Kühle, Liebe zu Autos und Technik, Liebe zu Natur und Wandern, Wurstliebhaber, Bierkonsum und Musikalität mit Schwerpunkt klassische Musik.

Deutschland – Land der bürokratischen Perfektion

Seit der Entdeckung des Internets und der Möglichkeit, dass jeder Mensch sich öffentlich äußern kann, vernetzen, mühelos auswählen zwischen Informations-, Unterhaltungs- und Anbieterquellen… sehen sich die etablierten politischen Eliten vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Machtinteressierte Populisten nutzen die Spielwiesen der Social-Media-Plattformen, Parteien ziehen die Regeln enger, um ihre Parteigenossen in die Parteilinie zu zwingen, Demokratie wird zu etwas unkalkulierbar Bedrohlichem, wenn die offiziellen Narrative so übermäßig viel Konkurrenz von alternativen Medien und Netzwerken bekommen.

Überall auf der Welt bemühen sich die Nachfahren des Kolonialismus, ihre demokratisch durch Wahlen legitimierten elitären Strukturen zu schützen. Die USA als schwankender Hegemon versucht, Konkurrenten in die Knie zu zwingen, europäische Länder bemühen sich, Kritiker der offiziellen Narrative mundtot zu machen. Allen voran steht in Europa die Europäische Union, deren Gesetzesbeschlüsse vor landeseigenen Gesetzen Vorrang haben und die den Gehorsam der Mitgliedsländer in mühsamen Verfahren mit mal mehr, mal weniger Erfolg einfordert.

Deutschland: Politisch organisierte Bürokratie

Deutschland hat den Weg der Bürokratie gewählt, um den Gefahren von rassistisch Motivierten und von „Querdenkern“ Einhalt zu gebieten. Gerade ist ein langer Bericht veröffentlicht worden zum „Zensurnetzwerk Deutschland“, der auflistet, wie engmaschig das Netz ist aus staatlich nahestehenden, steuerlich finanzierten Gruppierungen, die sich bemühen, die Brandmauer gegen Rechts aufrechtzuerhalten. Ein faszinierender Blick auf die Perfektion deutscher Bürokratie – mit all ihren Vorzügen und Risiken.

liber-net von November 2025 – Das Zensurnetzwerk – Regulierung und Repression im heutigen Deutschland (pdf, 71 Seiten)

liber-net von November 2025 – Das Zensurnetzwerk als Übersichts-Karte – und mit Profilen von mehr als 330 beteiligten Regierungsbehörden, NGOs, akademischen Zentren, Think Tanks, Stiftungen und Netzwerken in einer Datenbank

Meinungsfreiheit oder Regulierung?

Ich selbst als Freigeist stehe Meinungsunterdrückung und politischer Gleichschaltung in den Medien gegnerisch gegenüber – andererseits wäre ich froh, wenn mögliche verbrecherische Machterhalts-Strategien diesmal nicht auf deutschem Boden stattfinden, sondern irgendwo anders.

Ruhrgebiet – herrlicher Melting-Pot

Bei uns im Ruhrgebiet gibt es eher wenige Biodeutsche, die auf familiäre Tradition vor 1860 zurückschauen können. Sind wir hier überhaupt „typisch deutsch“ – trotz unseres herrlichen Melting-Pots mit Menschen aus unzähligen Ländern dieser Welt?

So ablehnend ich also dem Zensurnetzwerk Deutschlands gegenüberstehe, so froh bin ich, dass wir im Ruhrgebiet mit unseren unzähligen Kulturen so friedlich und aufeinander zuwachsend leben können. Auch die, die auf staatliche Alimentierung angewiesen sind, haben ein Dach über dem Kopf, haben genug zu essen, genießen sogar gewisse Privilegien und müssen nicht frieren. Darum sehe ich die Auswirkungen unserer Beamtenmentalität (auch Goethe war Beamter) positiv und vertraue darauf, dass sich unser Hang zur Bürokratie nicht erneut in eine schreckliche Fratze der „Säuberung von unwertem Leben“ verwandelt. Nur das nicht – nur das nie, nie wieder.

Februar 2025: Deutschland wird international bestaunt aufgrund einer Reportage, in der ein Team der CBS-Sendung „60 Minutes“ Razzien der deutschen Polizei begleitet, bei denen aufgrund von Hassreden im Internet Hausdurchsuchungen stattfinden

Deutschlandfunk – In den USA wird weiter über Meinungsfreiheit in Deutschland diskutiert

(Deutsche Untertitel können im Video aktiviert werden)