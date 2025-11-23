Freiheit oder Sieg? #podcast

Gestern hatte ich ein langes Meeting mit einer wunderbaren Frau, die ihre Kindheit in Vietnam verbracht hat. Sie war früher eine Studentin von mir und kennt mich recht gut. Sie ist Buddhistin, ich bin Christin. Im Laufe unseres Gesprächs habe ich sie gefragt: „Was würdest Du sagen – was bin ich für ein Mensch? Wofür lebe ich und was sind meine Werte, denen ich verpflichtet bin?“ Sie antwortete sehr sicher und präzise: „Du bist ein Mensch, dessen oberstes Prinzip die Freiheit ist. In allem, was Du tust, leuchtet dieses Prinzip durch. Du stehst für das Prinzip „Freiheit.“ In diesem Podcast erzähle ich, wie ich die letzten vier Wochen das Prinzip „Kampf“ gelebt habe – und zwar recht erfolgreich… Und was mir nun wichtiger ist: Freiheit oder Sieg.

Eva’s Geständnisse vom 23. November 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören