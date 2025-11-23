23. November 2025

Freiheit oder Sieg? #podcast

Gestern hatte ich ein langes Meeting mit einer wunderbaren Frau, die ihre Kindheit in Vietnam verbracht hat. Sie war früher eine Studentin von mir und kennt mich recht gut. Sie ist Buddhistin, ich bin Christin. Im Laufe unseres Gesprächs habe ich sie gefragt: „Was würdest Du sagen – was bin ich für ein Mensch? Wofür lebe ich und was sind meine Werte, denen ich verpflichtet bin?“ Sie antwortete sehr sicher und präzise: „Du bist ein Mensch, dessen oberstes Prinzip die Freiheit ist. In allem, was Du tust, leuchtet dieses Prinzip durch. Du stehst für das Prinzip „Freiheit.“ In diesem Podcast erzähle ich, wie ich die letzten vier Wochen das Prinzip „Kampf“ gelebt habe – und zwar recht erfolgreich… Und was mir nun wichtiger ist: Freiheit oder Sieg.

Eva’s Geständnisse vom 23. November 2025

Seit über zwanzig Jahren auf der "freien Wildbahn" hat Eva Ihnenfeldt sowohl 2004 eine eingetragene Genossenschaft für Existenzgründer gegründet als auch 2011 eine Akademie für die Ausbildung von Social Media Manager/Innen. Lange Zeit war sie Dozentin und Trainerin für Marketing, Kommunikation und Social Media. Heute arbeitet sie als Coach für Menschen im beruflichen Wandel. Ihre Stärke ist es, IST-Situationen zu akzeptieren, Visionen zu erkennen und gemeinsam mit ihren Klienten Strategien zu entwickeln, die sich auch in der Praxis bewähren. Mobil: 0176 80528749 - E-Mail: [email protected]

