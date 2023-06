Leben wir in einer besseren oder schlechteren Welt als früher?

Gapminder ist eine umfangreiche Website, die globale Statistiken und Datenerhebungen visualisiert. Die Gapminder Foundation mit Sitz in Schweden visualisiert Zeitreihen von Entwicklungsstatistiken für alle Länder und viele subnationale Regionen. Gapminders erklärte Mission besteht darin, „verheerende Ignoranz mit faktenbasierten Weltanschauungen zu bekämpfen, die jeder verstehen kann.“. Toll ist das Quiz, das beim Aufrufen der Website Gelegenheit gibt, das eigene Wissen zu Themen wie Armut, globale Erwärmung, Migration, Todesfälle durch Naturkatastrophen und Bildung zu testen. Ich selbst habe verheerend abgeschnitten – wie die meisten Menschen weltweit… Zu gapminder.org

Leben wir in einer besseren oder schlechteren Welt?

Bild von stokpic auf Pixabay

Ich möchte nicht die Überraschung bei der Beantwortung der Quizfragen mindern, indem ich Ergebnisse vorwegnehme. Ich kann jedoch auf das Buch Factfulness verweisen, das 2019 erschien und direkt zu einem weltweiten Bestseller wurde: „Factfulness: Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist“ von Hans Rosling. Zusammen mit seinem Sohn Ola Rosling und seiner Schwiegertochter Anna Rosling Rönnlund gründete Hans Rosling (unter anderem Mitgründer von „Ärzte ohne Grenzen“) die Gapminder-Stiftung.

Ein Video für Ungeduldige

Falls Sie keine Lust haben, sich auf der Gapminder-Website selbst zu testen, habe ich hier ein Video gefunden, das die Inhalte des Buches „Factfulness“ kurz und unterhaltsam zusammenfasst. Ich empfehle jedoch, unvoreingenommen zunächst den Test zu machen. Einfach, um einmal zu überprüfen, inwieweit wir Menschen durch die Medienberichterstattungen beeinflusst sind.

Die Gapminder Seite auf deutsch übersetzen in Google Chrome:

– Gapminder aufrufen

– oben in der Adressleiste auf die drei Punkte klicken (Google Chrome anpassen)

– Einstellungen anklicken – Sprachen auswählen – „Inhalte auf Websites werden dir nach Möglichkeit in deinen bevorzugten Sprachen angezeigt“ -Deutsch auswählen

– Ist diese Einstellung erfolgt, bietet Chrome zukünftig immer an, fremdsprachige Websites auf deutsch zu übersetzen.