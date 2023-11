Amazon will mit KI Konsumenten locken im Weihnachtsgeschäft

Wir haben ein Problem. Konsumflaute. Was wird aus dem Weihnachtsgeschäft 2023? Durch die Inflation und die bedrohliche Weltlage gehen die Bedürfnisse nach Produkten, Events und anderen käuflich erwerbbaren Glückskicks stark zurück. Das bekommt nicht nur der stationäre Handel zu spüren, sondern zunehmend auch der Online-Handel, der dank der Corona-Pandemie zunächst enorm profitiert hatte von den Lockdown-Maßnahmen.

Im ersten Corona-Jahr stiegen die Umsätze der größten Online-Händler laut Wirtschaftswoche um satte 33,1 Prozent. Im zweiten Corona-Jahr waren es weitere 16,1 Prozent. Doch 2023 gibt es bereits bis heute, Ende Oktober 23, einen Rückgang der Umsätze von mehr als 5 Prozent.

Nun will Amazon das eigene Weihnachtsgeschäft mit Mitteln der Künstlichen Intelligenz in die Höhe treiben. Konsumenten sollen durch zielgruppenspezifische Werbeanzeigen noch besser verführt werden. Werbetreibende sollen mehr Budget in „intelligente Werbung“ investieren, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

Der Standard vom 30.10.23 – Amazon setzt im Weihnachtsgeschäft auf Künstliche Intelligenz



Unzählige Variationen von Anzeigen können maschinell so erstellt werden, dass sie die Vorlieben von Zielgruppen exakt berücksichtigen und individuelle Anreize bieten. Gefühle, Sehnsüchte und positive Urteile können dank KI noch besser gemessen, analysiert und verwertet werden als vor dem Einsatz maschineller Intelligenz.



So bietet Ascendly Marketing an, Bilder von öffentlichen Personen wie Elvis Presley mit Produkten zu kombinieren. Eine solche Kampagne mit künstlich erzeugten Bildern des verstorbenen Sängers hatte großen Erfolg. Skurriles Entertainment wird auch gern in sozialen Netzwerken geklickt, geliked, geteilt.



Welche Konsequenzen dieser gnadenlose Wettbewerb um die Gunst der Verbraucher im Weihnachtsgeschäft haben wird, lässt sich noch nicht absehen. Gerade junge Menschen sind leicht verführbar, wenn es um verlockende Botschaften geht. Sie müssen erst schmerzhaften Erfahrungen sammeln, um zu erkennen, dass sie benutzt werden um des Profits willen. Es geht um Geld, nicht um Liebe…

Ältere Erwachsene werdenhäufig immer unberührbarer für Lockungen, die zwar kurzfristige Kicks – aber später unweigerlich Enttäuschungen und böse Konsequenzen wie Verschuldungen mit sich bringen. Doch der Wunsch, Kinder und Enkel deren materielle Wünsche zu erfüllen, ist groß. Was hingegen bremst, ist die finanzielle Sorge, die immer mehr Menschen umtreibt.

Auf jeden Fall ist es spannend zu beobachten, wie sich der Kampf um die Konsumenten im Weihnachtsgeschäft 2023 zuspitzt. Amazon, OTTO und Zalando sind in Deutschland die größten Online-Händler. Ob OTTO und Zalando auch dabei sind, mit KI-Mitteln und der kreativen Verbindung mit sozialen Netzwerken die Attraktivität ihrer Produkte inflationär zu steigern und Kunden an sich zu binden?

Es lohnt sich, ein wenig darauf zu achten. Es geht nicht nur um unser Portemonnaie, es geht auch um die ansteigende Einflussnahme auf Geist und Psyche. Und keiner sage, er wäre unberührbar und ein rein rational handelndes Wesen. Das ist leider nicht wahr. Nur Enthaltsamkeit kann schützen. Und Bewusstheit für die eigenen Schwächen und Konditionierungen.