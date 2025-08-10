10. August 2025

Facebook Professional-Modus: Öffentliches Profil wird zur Unternehmensseite

Am 9. August 2025 erhielt ich eine Nachricht bei Facebook: „Dein Profil wird künftig nicht mehr die Option haben, die Follower-Einstellung auf ‚öffentlich‘ zu setzen.“ Es wurde mir angeboten, den Professional-Modus zu aktivieren, um weiter auch für Außenstehende, mit denen ich nicht befreundet bin, sichtbar zu sein. Somit wird sozusagen mein persönlicher Account zur Unternehmensseite: Mit Statistiken, Monetarisierungsoptionen, Kategorisierung … Ich bin sicher, dass somit mein persönliches Profil an Sichtbarkeit verlieren wird, wenn ich keine Werbung schalte – also, was tun?

Konsequenzen aus dem Professional-Modus

– dank der Statistiken kann die Reichweite von Beiträgen überprüft werden
– die öffentlichen Follower bleiben erhalten
– Facebook wertet die Inhalte gezielt aus
– Facebook wird dem Professional User immer wieder empfehlen, die Inhalte zu monetarisieren und Werbung zu schalten
– schaltet man nicht den Professional Modus, wird das Profil automatisch privat – man verliert seine Follower und die öffentliche Sichtbarkeit
– Zurzeit ist es möglich, den Professional-Modus rückgängig zu machen. Wie lange das so bleibt, ist unklar
– Die Umstellung bedeutet nicht, dass man „Influencer“ werden muss, doch es ist davon auszugehen, dass die Sichtbarkeit bei Freunden durch die Umstellung sinkt – so, wie es bei Unternehmens-Profilen ist. Man wird zum potenziellen Facebook-Kunden

Fazit: Ich habe einen Tag lang den Professional Modus aktiviert – dann die Aktivierung wieder rückgängig gemacht. Sollte ich zukünftig über Facebook Öffentlichkeit erreichen wollen, kann ich jederzeit aktivieren – im Moment ist mir wichtiger, dass meine Freunde meine Beiträge sehen können.

Mimikama vom 5. August 2025- „Professional Mode“ Facebook ändert die Follower-Einstellungen

