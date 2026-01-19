Kontextbasierte ChatGPT-Werbung für Nutzer der kostenlosen Version

Seit Januar 2026 testet ChatGPT (OpenAI) in den USA Anzeigenwerbung für Nutzer der kostenlosen und günstigsten Version. Zielgruppe dieser kontextbasierten Werbung sind neben volljährigen Nutzern der kostenlosen Version auch Go-Nutzer (8 USD/Monat). Kontextbasierte Werbung bedeutet, dass ChatGPT anhand der persönlichen Daten Werbung einspielt, die zu den Interessen und Bedürfnissen des Nutzers passen Ausgeschlossen ist Werbung zu Gesundheitsthemen, Angeboten für die Psyche, Werbung für politische Produkte.

Weitere Details zu der Werbestrategie von CajtGPT

– Für die kontextbasierten Werbeanzeigen werden den Werbetreibenden ausschließlich aggregierte Metriken zur Verfügung gestellt. Ein personenbezogener Datenverkauf findet nicht statt.

– Für die Personalisierung der Werbung verwendet ChatGPT Inhalte aktueller Gespräche und gespeicherter Kommunikationen (Memory-Funktion – kann vom Nutzer deaktiviert werden). Die Inhalte der Gespräche werden nicht verkauft.

– Plus-, Pro-, Business- und Enterprise-Kunden erhalten keine Werbeeinblendungen

– Nutzer können in den Einstellungen die Personalisierung der Werbung deaktivieren

– Anleitung Deaktivierung: In den Einstellungen „Werbung/Personalisierte Anzeigen“ deaktivieren, gespeicherte Daten löschen

Quelle: seo-suedwest.de vom 18. Januar 2026

