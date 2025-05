Barcamp „Sinnstiftendes Arbeiten“ am 14. Juni 2025 in Bochum

Wie wichtig ist uns, dass unsere Arbeit sinnstiftend ist? Was zählt mehr – Geld oder Liebe – Karriere oder Sinn? Abgesehen davon, dass man durchaus Karriere und ein hervorragendes Einkommen mit sinnstiftender Liebe zur Arbeit verbinden kann, lohnt es sich, den 14. Juni zu nutzen, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, zu vernetzen, die Möglichkeit wahrzunehmen, Ideen für gemeinsame Projekte zu entwickeln. Das Barcamp in Bochum wird „klein, aber fein“ sein, sodass genügend Raum bleibt, sich in den Sessions in überschaubaren Gruppen konstruktiv auf das zu fokussieren, was die Teilnehmer für die Erfüllung ihres beruflichen Anspruchs brauchen. Vorträge, Workshops, Best Practice Beispiele und moderierte Gesprächsrunden geben Wissen und Inspirationen zum Thema „Sinnstiftendes Arbeiten“. Die maximale TN-Zahl des Barcamps beträgt 50 Personen. Im Ticketpreis von 119 Euro sind Getränke (Kaffee, Tee, Softdrinks, Wasser) und ein Mittagsimbiss enthalten.

BarCamp „Vom B-Movie zum Blockbuster – Wie sinnstiftendes Arbeiten Dein Leben neu inszeniert“

Datum: Sa. 14. Juni 2025

Uhrzeit: 10 – 17 Uhr

Einlass: ab 9:30 Uhr

Ort: Landesspracheninstitut, Laerholzstraße 84, 44801 Bochum

Preis: 119,00 Euro (p.P.)

Weitere Infos (FAQ) und Anmeldung: www.eventbrite.de/e/blockbuster-barcamp-tickets-1296911349759

Bist Du bereit, Dein Leben und Arbeiten neu zu gestalten? In unserem Barcamp laden wir Dich ein, gemeinsam mit Gleichgesinnten die Kunst des sinnstiftenden Arbeitens zu entdecken.

Hier hast Du die Möglichkeit, Deine Ideen und Erfahrungen zu teilen, neue Perspektiven zu gewinnen und kreative Ansätze in der Gruppe zu entwickeln, um Dein Leben vom B-Movie zum Blockbuster zu transformieren.

Egal, ob Du auf der Suche nach einem erfüllten Berufsweg bist, alternative Lebensmodelle erkunden möchtest oder einfach nur Inspiration für Deinen Alltag suchst – dieses Barcamp bietet Dir die Plattform, um Dich mit anderen Visionären auszutauschen und innovative Lösungen zu finden.

Sei Teil einer dynamischen Community, die abseits des Mainstreams denkt und handelt und werde zum Star in Deinem eigenen Blockbuster-Movie.

Sichere Dir jetzt Dein Ticket und werde Teil dieser einzigartigen Veranstaltung.

Wir freuen uns auf Dich!

Was ist ein Barcamp?

Entdecke die Welt des Barcamps! Bei diesem innovativen Veranstaltungsformat bist Du nicht nur Teilnehmer, sondern aktiver Mitgestalter. Barcamps sind offene Konferenzen, bei denen die Agenda von den Teilnehmern selbst bestimmt wird. Hier hast Du die Möglichkeit, Deine Ideen, Erfahrungen und Fragen einzubringen und mit Gleichgesinnten zu diskutieren. Egal, ob Du Dein Wissen teilen oder neue Perspektiven gewinnen möchtest – das Barcamp bietet Dir die perfekte Plattform dafür.

Auf einem Barcamp gibt es:

inspirierende Gespräche

spannende Workshops

ein Netzwerk von kreativen Köpfen

neue Impulse

unkonventionelle Lösungen

eine Welt voller Möglichkeiten