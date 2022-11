Obdachlosigkeit: Talkrunde zu Ursachen und Entwicklung in Deutschland

YouTube-Video unten im Beitrag verlinkt: Ich bin aus beruflichen Gründen sehr häufig in der Dortmunder Innenstadt. Dort begegne ich sehr vielen Obdachlosen – habe ich mich den vergangenen Jahren ganz einfach daran gewöhnt. Im unten verlinkte Video (Nachtcafe vom SWR, 90 Minuten-Talkrunde) sprechen Betroffene über sich und über die Ursachen von Wohnungslosigkeit in Deutschland – und wie sich das Problem in den letzten Jahrzehnten verschärft hat. Mir hat dieses Video geholfen, meine Perspektive auf die Betroffenen zu verändern – und meine eigene Einstellung zu überdenken.

Sind Obdachlose selber schuld?

Am größten ist das Problem der Wohnungslosigkeit in Hamburg, dicht darauf folgt Stuttgart. Zitat aus der Videobeschreibung: „Die Zahl der Obdachlosen in Deutschland ist hoch. Anfang des Jahres hatten laut Wohnungslosenbericht der Bundesregierung 263.000 Menschen keine Wohnung. Der Großteil von ihnen kommt in Notunterkünften oder Heimen unter, andere sind verdeckt wohnungslos und schlafen bei Freunden oder Verwandten. Rund 37.400 Menschen leben obdachlos auf der Straße. Hinter diesen Zahlen stehen Einzelschicksale, aber auch ein sozialer Skandal.“

Was ich gelernt habe ist, dass Menschen ohne Familienzusammenhalt sehr schnell bei Schicksalsschlägen in die Wohnungslosigkeit oder auch Obdachlosigkeit geraten können. Ich habe gelernt, dass psychische Erkrankungen wie schwere Depressionen, Sucht und Angststörungen nicht allein verantwortlich sind – sondern ganz einfach auch die Tatsache, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt in Deutschland (mit Wohnberechtigungsschein muss man in Ballungsgebieten häufig jahrelang auf eine Wohnung warten).

Ich habe gelernt, dass der Vorschlag, doch aufs Land zu ziehen, gerade für ältere und gesundheitlich angeschlagene Menschen aufgrund der fehlenden Familie nicht durchführbar ist. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist einfach zu schlecht. Und ich weiß nun, dass die Gewalt gegenüber Obdachlosen sehr zugenommen hat, und dass gerade Frauen sehr häufig sexuelle Gewalt erleben.

Jetzt vor Weihnachten vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich auf diese Talkrunde vom Nachtcafe einzulassen. Meine absolute Empfehlung – besser etwas wissen als sich mit Gerüchten und Vorurteilen zufriedengeben 🙂