Palantir: Dokumentarfilm „Watching You“ von Klaus Stern über das mächtige Software-Unternehmen

Das Software- und Big-Data-Unternehmen Palantir Technologies ist ein US-amerikanischer Anbieter von Dienstleistungen und Software, der auf die Analyse großer Datenmengen spezialisiert ist und dessen Kunden sowohl Bundesbehörden und Polizeibehörden sind – auch außerhalb der USA – als auch Geheimdienste, Militär und private Firmen. Gegründet wurde Palantir im Jahr 2003 unter anderem von dem Facebook-Investor und Paypal-Macher Peter Thiel. Der deutsche Filmemacher Klaus Stern hat in seinem jüngsten Film „Watching You – Die Welt von Palantir und Alex Karp“ einen Dokumentarfilm in die Kinos gebracht (Start 6. Juni 2024), der das Software-Unternehmen und seinen Firmenchef Alex Karp beleuchtet.

Palantirs Datenanalyse-Software „Gotham“ befähigt Staaten zur umfassenden Überwachung ihrer Bürger/innen. Gotham unterstützt Geheimdienste, das Militär und Polizeibehörden – auch in Deutschland – mit Informationen, die Verbrechen aufklären – und nach Aussage von Alex Karp gezielt zum Töten von Menschen genutzt werden können. Der hier eingebettete YouTube-Beitrag des 3sat-Magazins Kulturzeit berichtet in einem achtminütigen Beitrag über den Dokumentarfilm von Klaus Stern, der bereits für den Hessischen Film- und Kinopreis 2024 nominiert wurde.