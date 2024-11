Bin jetzt „Mitglied im 5-Uhr-Club“ #podcast

Etwas Erstaunliches ist passiert. Ich, die ich früher immer Nachtigall war und über die „spießigen Lerchen“ regelrecht die Nase gerümpft habe, bin seit ein paar Wochen dabei, nach und nach Mitglied im 5-Uhr-Club zu werden. Mein Körper scheint so begeistert von der Idee zu sein, dass ich sogar schon vor dem Morgengrauen einfach so aufwache. Nach dem Aufstehen dehne und strecke ich meinen Körper nach einem Video von Liebscher & Bracht, höre mir bei YouTube irgendwelche Vorträge an zu Themen, die mich seit dem Erwachen beschäftigen – und beim Frühstück schreibe ich dann etwas Eigenes dazu auf. In diesem Podcast erzähle ich, wie ich auf die merkwürdige Idee gekommen bin, was ich für Veränderungen erlebe und warum ich fest entschlossen bin, diese Lebensumstellung beizubehalten. Es ist mir ein Genuss…

Eva’s Geständnisse vom 2. November 2024

