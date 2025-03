YouTubeLite: Für 5,99 Euro monatlich die meisten Videos ohne Werbeeinblendungen

YouTubeLite ist ein Abomodell von YouTube, das im März 2025 bereits in den USA gestartet ist und sehr bald auch auf Deutschland, Thailand und Australien ausgeweitet wird. Mit den knapp 6 Euro monatlich werden in einem Großteil der Videos keine Werbeeinblendungen mehr gezeigt. Werbung auf der YouTube-Startseite bleibt, und in Musikvideos kann es weiterhin Werbeclips vor dem Start geben. Das etablierte zweite Abomodell „YouTube-Premium“ kostet monatlich 12,99 Euro. Neben der Werbefreiheit gibt es weitere Vorteile, die für Vielnutzer lohnend sein können.

YouTubePremium für Vielnutzer

Ich selbst bin schon lange YouTubePremium-Abonnent. Da ich sehr gern auditiv Wissen und Inspiration aufnehme, lohnen sich die knapp 13 Euro für mich absolut. Ich konsumiere täglich Nachrichten- und Expertenvideos zu Themen rund um den digitalen Wandel, Wirtschaft, Politik sowie Podcasts, Kommentare und Diskussionen zu diesen Themen. Auch den YouTube-Kanal von dem deutschen Philosophen Jochen Kirchhoff und seiner Tochter Gwendolin Walter-Kirchhoff schätze ich sehr. Mit Werbeeinblendungen wäre die Aufnahme der anspruchsvollen Inhalte für mich unmöglich.

Vorteile von YouTubePremium

hundertprozent werbefreier Konsum der Inhalte

werbefrei YouTubeMusik als gleichwertige Alternative zu Spotify (Musik und Musikvideos)

Downloads von Podcasts und Videos zum Beispiel für lange Fahrten und WLAN-freie Zeiten

Hintergrundwiedergabe der Videos: Ich kann während des Konsums weitere Informationen zum Thema erkunden und prüfen, ob der Kanal mit seinen eingestellten Inhalten seriös ist (Impressum) und ob es sich lohnt, ihn zu abonnieren

YouTubeLite

YouTubeLite könnte ein Einstieg sein, um die Vorteile des weltumspannenden Video-Kanals genießen zu lernen. Wären im TV so viele Werbeunterbrechungen wie beim kostenfreien YouTube, würde es wohl kaum noch Zuschauer geben. Es ist einfach unerträglich.

Ich schätze YouTube als Alternative zu TV und Zeitungsmedien sehr. Übrigens: viele Sendungen der Sender (zum Beispiel von arte) werden auch bei YouTube für einen gewissen Zeitraum eingestellt – und Medien wie der SPIEGEL oder die ZEIT veröffentlichen bei YouTube anspruchsvolle Podcasts und Diskussionsrunden mit Politikern und Wissenschaftlern.

YouTube ist sehr aktuell, man kann im Bereich des politischen Weltgeschehens die neuesten Ereignisse finden – zum Beispiel über die Nachrichten Kanäle Welt und ntv – aber auch die Öffentlich rechtlichen Sender sind gut vertreten. Und natürlich kann man über die Suchfunktion nach aktuellen Videos suchen – zum Beispiel bei einer Katastrophe, die man verfolgt.

Es ist mit der YouTube-App einfach, in den Einstellungen stets die neuesten Nachrichten zu finden zu Themen, die man interessant findet (z.B. „Ukraine“ eingeben und in den Suchoptionen oben rechts – die drei Punkte – Suchfilter – Sortieren nach Uploaddatum und Dauer. Ich wähle dann „länger als 20 Minuten“ oder „4 – 20 Minuten“ – doch so gut wie nie „kürzer als 4 Minuten“ – ich kann Shorts nicht leiden).

5. März 2015: YouTubeLite – erklärt auf dem deutschsprachigen YouTube.Blog