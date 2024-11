Halloween: Gruß an all meine Ahnen

Liebe Ahnen, ich stelle mir vor, wie Ihr in Filzpantoffeln und mit einem Bier in der Hand grinsend vor einem uralten Fernsehgerät sitzt und Eva-TV guckt. Der Ofen ist an und Ihr habt Euch in eine Decke gewickelt. Habt Spaß an mir, liebe unzählige Ahnen, die ich fast alle nicht einmal vom Namen her kenne.

Männlein wie Weiblein, egal, wie Ihr gelebt habt, ich wünsche mir, dass Ihr durch meine Faxen den Mut und die Sehnsucht findet, noch einmal geboren zu werden. Das Leben auf der Erde ist wahrlich kein Ponyhof – zugegeben – und doch ist es das Herrlichste, was ich mir vorstellen kann.

Voller intensiver Gefühle und Leidenschaft, voller Gut und Böse, voller Liebe und Verzweiflung. Leben satt gibt es auf der Erde, in Armut und Überfluss, in Knechtschaft und Freiheit, all das dürfen wir auf der Erde erleben.

OK, ich gebe mir weiterhin Mühe, Euch zu unterhalten wie eine gute Netflix-Serie. „Die seltsamen Abenteuer der Eva aus Witten“.

Gruß zu Halloween

Heute, an Halloween, winke ich Euch durch die Mattscheibe zu und danke Euch, dass ich aus Euren Seelen und Euren Erfahrungen gestrickt bin. Bessere Ahnen als Euch könnte ich mir nicht vorstellen. Danke für Eure Sünden, Eure Tapferkeiten, Euer Versagen und Eure Liebesdienste – was auch immer Ihr bewältigt habt, ich bin stolz auf Euch.

Knechte und Mägde, Arbeiter und Arbeiterinnen, Vagabunden, Flittchen und gefallene Soldaten in Stalingrad und vielen Kriegen davor. Ich bin stolz auf Euch misshandelte und vergewaltigte Frauen, auf Euch ungewollt Schwangere, auf Euch, die Ihr Euer Schicksal annehmen musstet, ohne auf „etwas Besseres“ zu hoffen. Ich bin so unendlich stolz auf Euch Heldinnen und Helden. Möget Ihr Spaß haben an Eva-TV bis zu meinem letzten Atemzug. Das wünsche ich mir. Amen.