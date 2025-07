Wie kann man alle alten E-Mails mit einem Klick bei Googlemail auf einmal löschen?

Beim Google-Konto stehen den Nutzern 15 GB Speicherplatz kostenlos zur Verfügung. Da ist es unter Umständen sinnvoll, ältere E-Mails, die nicht aufbewahrt werden müssen, vom Gmail-Konto zu löschen. Um das zu tun, muss man im Suchfeld eine gewisse Suchphrase eingeben – je nachdem, ob man das komplette Postfach mit Mails vor einem bestimmten Datum löschen möchte – oder nur Mails unter einem bestimmten Label. So kann es sinnvoll sein, schon bei Erhalt sämtliche nur vorübergehend interessanten Mails in ein Label zu verschieben, das man später getrost komplett löschen kann. Des Weiteren sollte man noch den Trick kennen, wie man sämtliche alten Mails mit einem einzigen Klick löschen kann – obwohl es sehr einfach ist, kann man ganz schön lange nach der Möglichkeit suchen…. Hier steht, wie es geht:

Schritt 1: Mails bei Gmail selektieren nach Datum

Um Mails aus einem bestimmten Label zu selektieren, gibt man oben im Suchfeld folgenden Befehl ein:

labelname before:Jahr/Monat/Tag (zum Beispiel sent before: 2015/12/31 – oder Werbung before:2023)

Um den kompletten Posteingang vor einem bestimmten Datum zu löschen, gibt man in Kürze folgenden Befehl ein:

before:Jahr/Monat/Tag (zum Beispiel before: 2023/12/31)

Schritt 2: Alle selektierten Mails mit einem Klick löschen

Zunächst markiert man das Kästchen links oben im Auswahlmenü (auf das kleine Dreieck klicken) „Alle“

In der oberen Leiste erscheint nun der Text: „Alle 100 Konversationen auf dieser Seite sind ausgewählt. Daneben steht in blau: Alle Nachrichten auswählen, die mit dieser Suche übereinstimmen“.

Man entscheidet sich, ob man die alten Mails in Hunderter-Schritten löschen will – oder alle zusammen in den Papierkorb verschieben. Bei sehr vielen Mails kann das einige Minuten dauern.

Nun löscht man die Mails, indem man auf den Papierkorb klickt. Google fragt noch einmal, ob man das wirklich will – und bei Bestätigung werden sämtliche selektierten Mails in den Papierkorb verschoben.

Lohnt es sich, alle älteren Mails zu löschen, um Speicherplatz zu gewinnen?

Bis vor zehn Minuten hatte ich 28.000 Mails in meinem Postfach bei Googlemail, die älter als zwei Jahre sind. Damit belege ich knapp 8 GB in meinem Google-Speicher. Plus Google Drive und Google Fotos käme ich mit 15 GB nicht aus. So habe ich mich vor einigen Jahren für das 100 GB-Speicherplatz-Abo bei Google entschieden – mir ist es sehr wichtig, sämtliche Daten in der Cloud und somit geräteunabhängig zu speichern. Für das Abo zahle ich knapp 2 Euro monatlich.

Um den eigenen Speicherplatz im Google-Konto zu prüfen, klickt man im Gmail-Konto (rechts oben bei allen Google-Diensten) auf „Google-Konto verwalten“. Dort sieht man direkt im Überblick die Angabe des gesamten Google-Konto-Speicherplatzes. Klickt man auf „Speicherplatz im Konto“ findet man die Aufschlüsselung für Gmail, Google Drive, Google Fotos, die WhatsApp-Sicherung etc..

Und hier noch ein 9 Jahre altes Video bei YouTube, das mir geholfen hat, die Funktion zu finden, wie man alle selektierten Mails mit einem Klick löschen kann. Ja, das geht wohl vielen so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht bei Google 🙂