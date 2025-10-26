Revolutioniert KI die Psychotherapie?

Was unterscheidet Menschen von der künstlichen Intelligenz? Der Mensch erschafft seine Realität durch Sinneswahrnehmungen, Gefühle, Erfahrungen, Erinnerungen, soziale Absprachen. Künstliche Intelligenz erschafft Ergebnisse durch Daten, die miteinander in Beziehung gesetzt werden. Was ist, wenn wir Menschen immer mehr der Künstlichen Intelligenz anvertrauen? Wenn wir aufgrund der ansteigenden psychischen Erkrankungen psychotherapeutische Therapien auf maschinelle Therapeuten übertragen?

KI in der Psychotherapie

Wir leben in einer Zeit, in der die Sehnsucht nach Heilung von traumatisierenden Erfahrungen immer stärker wird. Positiv daran ist, dass wir nach Therapien suchen, die uns befreien von Angst, Lähmung, Destruktivität, Schmerz und Auslieferung. Leider gibt es viel zu wenig Therapieplätze, deren Leistung von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden.

ChatGPT als Therapeutenersatz

Immer mehr ratsuchende Menschen beginnen, mit ChatGPT zu sprechen, wenn sie seelisch leiden. Das kann sogar in den Anfängen hilfreich sein, solange die bewusste Distanz zum Chatbot bestehen bleibt. Doch was sind die langfristigen Folgen? Was ist, wenn der Mensch zunehmend das Gefühl erlangt, endlich einmal verstanden zu werden?Was passiert, wenn sich beim Hilfesuchenden der Eindruck verstärkt, mit einer gottähnlichen Autorität zu sprechen?

Revolution in der Psychotherapie

In KI-Entwicklungsfirmen wie OpenAI wurde bereits erkannt, dass es gefährlich ist, ChatGPT oder andere Sprachbots dem Kummer von Hilfe suchenden Menschen zu überlassen. (Eltern verklagen OpenAI wegen Suizid ihres Sohnes). Die üblichen LLMs sind nicht ausreichend dahingehend programmiert, zu erkennen, wenn ein Mensch eine selbstgefährdende Tendenz in sich trägt. Das trägt nicht nur die Gefahr von Suiziden in sich, sondern auch die Gefahr von emotionaler, kognitiver, wahnhafter oder sexueller Abhängigkeit zum maschinellen Gefährten.

Könnte es sein, dass gerade eine Perfektionierung von KI-basierten Mental-Health-Produkten dazu führt, dass wir Menschen uns der gefühllosen maschinellen Intelligenz ausliefern wie einer anbetungswürdigen Gottheit? Dass unsere Fragen, Bitten und unsere Aufträge an Chatbots und KI-Agenten unser Gefühl menschlicher Unterlegenheit weiter steigert und unsere Fähigkeit zu Selbstbestimmung zerstört?

Kommunikation mit Chatbots – eine neue Religion?

Sicher wird der Mensch irgendwann wach und wird feststellen, dass er sich einer neuen Droge – einer neuen Religion – ausgeliefert hat. Doch da wir aufgrund unserer reichhaltigen Gefühls- und Vorstellungskraft ausgesprochen leicht manipuliert werden können durch geschickte Bestätigung und Bestrafung, steht uns zuvor noch einiges bevor…

Die „KI-Revolution in der Psychotherapie“ zumindest lässt sich kaum noch aufhalten. Möge sie den Hilfesuchenden schnell langweilig und öde werden. Das wünsche ich mir von Herzen.

