SEO für KMU: Bedroht Künstliche Intelligenz das Content-Marketing?

Dank des zurzeit kostenlos zur Verfügung stehenden KI-Chatbot-System ChatGPT wird das Netz gerade von frischem Content überrollt. Schließlich ist es seit Ende November 2022 kinderleicht, in Minutenschnelle mit dem KI-Chatbot ausführliche Texte zu Themen, Produkten und Angeboten zu erstellen. Die Qualität der Texte überzeugt – ist das die Lösung für Suchmaschinenoptimierung frei nach dem Motto „Erstelle jeden Tag eine Seite (einen Beitrag mit individuellem Link), und Google wird Dich lieben?“. Wird Google es zulassen, dass unzähliger Content das Netz überschwemmt und die organischen Google-Ergebnisse bzw. das Google-Ranking beeinflusst?

Wird der KI-Chatbot Googles Kerngeschäft gefährden?

Google bzw. der Konzern Alphabet ist bereits in höchster Alarmstufe und überlegt, wie auf den KI-Chatbot angemessen reagiert werden kann. Kleine und mittlere Unternehmen, die bisher selbst durch Content-Produktion und Social Media ihr Suchmaschinen-Ranking befördert haben, müssen überlegen, ob sie nicht doch eine professionelle SEO-Agentur mit Backlink-Expertise einsetzen wollen. Denn es ist zu erwarten, dass Google den Trust-Faktor einer Website nun noch stärker gewichten wird – also den Aspekt „Wie viele Websites verweisen auf den veröffentlichten Content meiner Website?“.

SEO: Onpage und Offpage-Optimierung

Bei der Onpage-Optimierung geht es darum, die eigene Website bzw. das eigene Portal oder den eigenen Online-Shop so zu optimieren, dass er für die Google-Crawler leicht zu scannen ist und dass der Content als wertvoll für die Besucher identifiziert wird. Hier spielen zum Beispiel interne Verlinkungen eine große Rolle. Je hochwertiger die Onpage-Optimierung ist, desto besser für das Google-Ranking. Administratoren und Agenturen schauen hier unter anderem auch auf die Ladezeiten, die möglichst gering sein sollten.

Bei der Offpage-Optimierung geht es im Wesentlichen um die Verweise von anderen Seiten auf die eigene Website bzw. auf den eigenen Content. Je größer, bedeutender und vertrauenswürdiger die verweisenden Websites sind, desto mehr Einfluss nimmt der Backlink auf das Google-Ranking.

Identifikation der KI-Texte durch ein „Wasserzeichen“?

OpenAI ist auf dem Weg, die künstlich erzeugten KI-Texte durch ein geheimes Signal zu kennzeichnen, sodass hoffentlich schon bald identifiziert werden kann, ob ein Mensch oder ein Computer den jeweiligen Text geschrieben hat. Wenn diese Technik implementiert ist, kann Google ebenfalls die KI-Texte erkennen und dementsprechend einordnen. Unternehmen sollten also damit rechnen, dass ihr maschinell generierter Content auch nachträglich noch entdeckt wird – und schlimmstenfalls von Google abgestraft werden kann.

Was ist zu empfehlen?

Suchmaschinenoptimierung wird dank der rasend schnell fortschreitenden Technologie immer anspruchsvoller. Gerade kleine und mittlere Unternehmen sollten sich davor hüten, diese so entscheidende Aufgabe zu unterschätzen. In der Vergangenheit sind schon viele kommerzielle Websites und Webshops in Existenznot geraten, da sie die Herausforderungen bei der Suchmaschinenoptimierung unterschätzt haben. Gerade der Backlinkaufbau ist sehr wichtig und kaum ohne professionelle Unterstützung zu bewältigen. Offpage-Optimierung und strategisches Linkbuilding sind entscheidend für die Reputation jeder Website. Das zurzeit kostenlose KI-Chatbot-System ChatGPT schraubt die Herausforderung erneut höher. Doch wie immer wird es irgendwann einen Weg geben, gegen die künstlich erzeugte Content-Flut anzukommen – man muss nur wissen, wie es geht.