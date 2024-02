Ausflug in die Welt der Verdammten #podcast

Vor einigen Tagen hatte ich ein Erlebnis, das mich tief bewegt hat: Ich war wohl für kurze Zeit in die Welt der Verdammten geraten. So stelle ich mir das Fegefeuer vor, falls es nach dem Tod ein Leben danach geben sollte. Nun mache ich mir Gedanken darüber, ob es tatsächlich so etwas gibt wie ein verdammtes Leben. Charles Dickens, Fjodor Dostojewski, John Steinbeck und viele andere Literaten haben es gewagt, sich mit bitterster Armut, Gewalt und brutaler Ausbeutung auseinanderzusetzen. Ich erzähle in diesem Podcast von dem brasilianischen Medium Chico Xavier, der sich Zeit seines Lebens mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt hat und in Brasilien großen Einfluss auf die Menschen hatte. In Deutsch gibt es acht Bücher von Chico Xavier. Ich empfehle einen (kostenfreien) Film nach einem Buch von Chico Xavier, den man ganz leicht bei YouTube findet

Evas Geständnisse vom 24. Februar 2024

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören