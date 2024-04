Herr D sucht Ruhe und Frieden – #podcast

Ausnahmsweise von Freitagabend… Man verzeihe mir meine Überschwänglichkeit in dieser Folge, aber vielleicht wird in meiner Erzählung deutlich, warum ich so überwältigt bin durch das, was passiert ist. Wie einige von Euch schon wissen, habe ich die große Freude und Ehre, mit Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, die wahrlich keine Durchschnittsbiografien haben. Viel Leid und Schmerz begleitet ihren Weg, und es ist logisch, dass dieser Schmerz etwas mit jedem Einzelnen macht – mal läutert es die uns eigene Selbstsucht – manchmal so gar nicht… Ich erzähle also in dieser Folge von einem schwierigen Fall, bei dem ich regelrecht kämpfen musste – und wahrlich alles gegeben habe.

Eva’s Geständnisse vom 26. April 2024

