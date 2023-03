Baba – gut gemacht, Bruder… #podcast

Heute mal eine etwas emotionale Podcast-Folge. Zunächst starte ich mit einem Wort aus der Jugendsprache, das ich am Tag vor der Aufnahme neu gelernt habe: „Baba“. Gelernt habe ich diesen Ausdruck in der 4. Folge der RTL-Serie „Prison Tapes“. Der erfolgreiche Rapper Olexesh führt in der Landesvollzugsanstalt Siegburg mit jungen Gefangenen einen Workshop durch, bei dem die Gefangenen ihre Gefühle in Rap-Zeilen gießen und diese Reime anschließend gemeinsam performen. Am Schluss des dreitägigen Workshops führen sie den fertigen Rap-Song vor ihren Mitgefangenen mit der prominenten Unterstützung von Olexesh in einem Konzert auf. Warum mich die Folge sehr berührt hat und was das alles mit mir zu tun hat, das könnt Ihr hier erfahren, wenn Ihr mögt.

Eva’s Geständnisse vom 26. März 2023

