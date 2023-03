ETFs: Diversifizierung der Anlagen

Der ETF-Markt wächst und expandiert. Das prognostizierte jährliche Wachstum liegt zwischen 15 und 30 %. Durch den ETF-Handel haben Anleger zahlreiche Möglichkeiten, ihr Anlageportfolio zu diversifizieren.

Foto von Joshua Mayo auf Unsplash

ETFs bringen enorme Innovationen in die Anlageverwaltung, aber wie jedes andere Anlageinstrument sind sie nicht ohne Risiken. Dieser ETF-Guide hier: https://www.gruender.de/finanzen/etf-guide-alles-was-du-wissen-musst-fuer-2023/ bietet alle grundlegenden Informationen, die Sie wissen müssen, um in ETF zu investieren. Und in diesem Artikel werden wir untersuchen, wie nützlich ETFs bei der Diversifizierung Ihres Portfolios sein können.

Was ist ETF-Handel?

ETFs sind Anlagefinanzinstrumente, die es Händlern ermöglichen, über ihr Handelskonto Vermögenswerte aus verschiedenen Marktsegmenten zu handeln. ETFs bestehen aus mehreren Vermögenswerten, die als ein einziger Anteil gekauft und verkauft werden:

Rohstoffen;

Aktien;

Wertpapieren.

Durch den Kauf eines Anteils an einem ETF erhält der Anleger also eine anteilige Beteiligung an einem Pool von mehreren Marktwerten und investiert in ein ganzes Branchensegment auf einmal.

Wie funktionieren ETFs?

Ein ETF-Fond ist im Wesentlichen ein Korb aus vielen Aktien von Unternehmen, die wiederum zu den Basiswerten des Fonds gehören. Wie einzelne Aktien werden ETFs den ganzen Tag über zu Preisen gehandelt, die je nach Angebot und Nachfrage schwanken. Wie Anteile an Investmentfonds stellen ETF-Anteile einen Teilbesitz an einem von professionellen Managern zusammengestellten Portfolio dar.

Obwohl ETFs so konzipiert sind, dass sie den Wert eines zugrundeliegenden Vermögenswerts nachbilden, werden sie zu Preisen gehandelt, die vom Markt bestimmt werden und die sich in der Regel von diesen Vermögenswerten unterscheiden.

Risiko von Verlusten

Unabhängig davon, ob Sie sich für eine Aktie oder einen ETF-Fonds entscheiden, müssen Sie die Entwicklungen im Sektor oder der Aktie kennen, um die Grundlagen der Anlage zu verstehen. Sie möchten nicht, dass Ihre ganze Arbeit mit der Zeit umsonst war.

Es ist zwar wichtig, dass Sie recherchieren, um sich für eine Aktie oder einen ETF Fonds Kaufen entscheiden zu können, aber es ist auch wichtig, den für Sie am besten geeigneten Broker zu finden und auszuwählen.

Konkurrieren Sie ohne Risiko

Foto von Sajad Nori auf Unsplash

Die Untersuchung eines Unternehmens aus rechtlicher oder soziologischer Sicht kann Anlagechancen bieten, die sich nicht unmittelbar in den Marktpreisen widerspiegeln. Wenn ein solches Umfeld für einen bestimmten Sektor identifiziert wird – und wenn es eine erhebliche Streuung der Renditen gibt – kann die Investition in eine einzelne Aktie höhere Renditen als ein diversifizierter Ansatz bieten.

Gebühren

ETFs stellen ihren Kunden eine Servicegebühr in Rechnung. Normalerweise ist diese gering: Sie kann weniger als 0,1 % betragen und bis zu 0,5 % erreichen. Es lohnt sich jedoch, die Höhe der Gebühr im Einzelfall zu prüfen, um zu vermeiden, dass Sie in einen ETF investieren, der viel teurer ist als der Marktdurchschnitt.

Wenn Sie kein Gold oder Kupfer kaufen möchten oder keinen Zugang zum Metallmarkt haben, können Sie einen ETF auf einen solchen Vermögenswert kaufen. Auf diese Weise können Sie Ihr Portfolio gegen einen Marktrückgang absichern oder einfach an den steigenden Rohstoffpreisen verdienen.