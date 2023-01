Der Misanthrop – ein Feind der eigenen Rasse #podcast

Vor einigen Tagen wurde ich mit dem wunderschönen Begriff „Misanthrop“ konfrontiert. Eine meiner Klientinnen, eine hochintelligente Frau, die immer wieder im Berufsleben scheitert, sagte mir mit entschlossenem Blick „Ich bin Misanthrop“. Also habe ich recherchiert und eine Menge gelesen dazu. Habe auch einen Selbsttest durchgeführt und versucht, mich im öffentlichen Raum in einen Misanthropen hineinzuversetzen. Bin schließlich zu einem versöhnlichen Fazit gekommen, dass ich in diesem Podcast vorstelle. Denn wer weiß! Vielleicht haben die Misanthropen ja recht.

Eva’s Geständnisse vom 7. Januar 2023

