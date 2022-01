Die Tage zwischen den Tagen… #podcast

Vielleicht ist es das erste Mal, dass ich die „Tage zwischen den Tagen“ so wirklich bewusst wahrnehme. Tja, Corona hat auch mich verändert. Und mit zweiundsechzig sehe ich die Welt und mein Leben anders als mit dreißig. „Still und starr liegt der See“… Winter, Kälte, absolut nichts los. Falls jemand wissen will, wie es mir nun so gerade geht in den „Tagen zwischen den Tagen“ – nehmt Euch 7 Minuten und 43 Sekunden Zeit, dann wisst Ihr es. Eure übermütige alte Eva

Eva’s Geständnisse vom 30. Dezember 2021

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören