Ein erfolgreiches Leben – meine persönliche Definition #podcast

Erfolg wird häufig gleichgesetzt mit Vermögen und gesellschaftlicher Anerkennung. Das ist auch sehr sinnvoll, wenn der Sinn des Lebens hauptsächlich darin besteht, die eigene Familie erfolgreich zu begleiten und zu führen in eine erfolgreiche Zukunft. Wobei auch hier gesellschaftliche Anerkennung, familiärer Zusammenhalt und der weitere Aufbau von Besitz und Vermögen im Fokus stehen. Für mich persönlich ist meine derzeitige Definition eines erfolgreichen Lebens anders. Darüber spreche ich in diesem Podcast. Wobei diese Definition sich in einem ständigen Veränderungsprozess befindet. „Eva will die Welt verbessern“ war lange Thema, ist nun einer neuen Bescheidenheit gewichen. Die Welt macht ja doch, was sie will. Aber ich kann meine persönliche Welt beeinflussen! Das ist wunderschön und erfüllend. Würde mich freuen, wenn Dich diese Folge dazu inspiriert, auch Deine momentane Definition von Erfolg aufzuschreiben.

Eva’s Geständnisse vom 2. September 2023

