Ein guter Mensch, wer wär’s nicht gern…. #podcast

Es ist gerade Karfreitag Vormittag, als ich diesen Podcast aufnehme. Ich erzähle, warum mir dieser Tag, an dem es ohne Einschränkung um das hilflose Leiden und Mitleiden geht – und darum, dass es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein. Verrückt, dass Jesus, dieses Symbol von Unschuld, Mitgefühl und festen Glauben an ein göttliches Prinzip von Schutz und Barmherzigkeit gibt, erniedrigt und qualvoll getötet werden musste, um nicht vom eigenen schlechten Gewissen aufgefressen zu werden. Und ich habe noch einen Karfreitag-Filmtipp: Pasolini 1. Evangelium Matthäus (kostenlos bei YouTube auf deutsch).

