Eine Woche Rente… #podcast

In diesem Podcast erzähle ich von meiner spannenden OP am vergangenen Montag, von den herrlichen freien Tagen danach, von dem, was ich daraus gelernt habe und von meiner Erkenntnis, dass Leben auch Spaß machen kann (und Sinn machen kann), wenn man keine Verpflichtungen und Termine hat. Das war richtig schön, so „eine Woche Rente“. Ich glaube, wenn es irgendwann so weit ist, dass ich nicht mehr arbeiten darf, werde ich diese neue Freiheit in vollen Zügen genießen…

Eva’s Geständnisse vom 9. September 2023

