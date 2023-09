Wettbewerbsvorteil durch Digitalisierung – Prozessautomatisierung revolutioniert Unternehmen

Welcher Unternehmer strebt nicht nach einem Wettbewerbsvorteil, der ihm den entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschafft? Wer neue Technologien und Innovationen gekonnt einsetzt, hat in der Regel die Nase vorn. In unserer immer stärker vernetzten Welt werden aber auch digitale Prozesse zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

Unternehmen jeder Größe und Branche können die Effizienz ihrer Betriebsabläufe radikal verbessern, ihre Kunden besser bedienen und auf sich schnell verändernde Marktbedingungen reagieren. Kosten sparen, sich keine Aufträge mehr entgehen lassen, weil unerwartet keine Industriezelte mehr auf Lager waren oder neue Kundenerlebnisse schaffen? In diesem Artikel schauen wir uns die Vorteile digitaler Prozesse einmal genauer an!

Alle Arten von Unternehmen profitieren von digitalen Prozessen!

Digitalisierung ist nur etwas für große Unternehmen? Das ist ein Irrglaube, denn Unternehmen aller Größen und sämtlicher Branchen können von Vorteilen profitieren. Industrieunternehmen, Einzelhandelsgeschäfte oder Dienstleistungsunternehmen? Selbst in Eventagenturen schaffen Automatisierungen deutliche Vorteile.

Ein Beispiel: Sie führen eine Eventagentur und vermieten Zelte. Da Ihre Lagerorte verteilt sind, müssen Sie erst mit Mitarbeitern vor Ort den Lagerbestand abklären. Nun haben Sie dadurch jedoch nicht mitbekommen, dass ihr Kundenstamm in letzter Zeit gewachsen ist und die Lagerbestände im Allgemeinen stets niedriger sind als sonst. Kommt jetzt ein Großauftrag hinein, können Sie diesen nicht bedienen, was sowohl den Kunden verärgert, Ihnen aber auch ein gutes Geschäft entgehen lässt, da dieser zur Konkurrenz geht.

Dies hätten Sie ganz einfach umgehen können, indem Sie die Überwachung der Lagerbestände automatisieren und dadurch zentralisieren. Sie hätten eine Analyse über die steigende Zahl der Vermietungen vorliegen gehabt und hätten entsprechend frühzeitig oder gar automatisch eine Bestellung bei Tent Trading beauftragen können, um die eigenen Lagerbestände zu füllen. Sie halten dadurch auch langfristig betrachtet die Opportunitätskosten möglichst niedrig. Es gibt aber auch zahlreiche andere Vorteile!

Vorteile der Prozessautomatisierung

Je nach Art der Automatisierung können Sie sich über folgende Vorteile freuen:

Verbesserte Kundenzufriedenheit: Automatisierte Prozesse führen zu einer schnelleren Abwicklung von Kundenanliegen und heben die Kundenerfahrung auf ein neues Level.

Automatisierte Prozesse führen zu einer schnelleren Abwicklung von Kundenanliegen und heben die Kundenerfahrung auf ein neues Level. Kosteneinsparungen: Prozesse können optimiert werden, sodass man unnötige Kosten einspart.

Prozesse können optimiert werden, sodass man unnötige Kosten einspart. Zeitersparnis und Fokus: Viele Prozesse sind kleinteilig und binden Mitarbeiterressourcen. Insbesondere Routinetätigkeiten lassen sich oft digitalisieren und automatisieren. Dadurch haben die Fachkräfte Zeit, um andere erforderliche Arbeiten durchzuführen.

Viele Prozesse sind kleinteilig und binden Mitarbeiterressourcen. Insbesondere Routinetätigkeiten lassen sich oft digitalisieren und automatisieren. Dadurch haben die Fachkräfte Zeit, um andere erforderliche Arbeiten durchzuführen. Höhere Produktivität: Wenn Prozesse reibungslos ineinandergreifen, hat dies eine höhere Produktivität und Effizienz zur Folge.

Wenn Prozesse reibungslos ineinandergreifen, hat dies eine höhere Produktivität und Effizienz zur Folge. Datenanalysen und Auswertungen: Systeme und Softwarelösungen ermöglichen es Unternehmern, Daten zu sammeln und auszuwerten. Man erhält so ein besseres Verständnis für Besucherströme, Kundenzufriedenheit und Verkaufszahlen. Aber auch interne Prozesse wie Recruiting, Auslastung und Fehlzeiten lassen sich auswerten. Die Ergebnisse liefern Hinweise zu möglichen Optimierungen und dienen als solides Fundament für neue Entscheidungen.

Systeme und Softwarelösungen ermöglichen es Unternehmern, Daten zu sammeln und auszuwerten. Man erhält so ein besseres Verständnis für Besucherströme, Kundenzufriedenheit und Verkaufszahlen. Aber auch interne Prozesse wie Recruiting, Auslastung und Fehlzeiten lassen sich auswerten. Die Ergebnisse liefern Hinweise zu möglichen Optimierungen und dienen als solides Fundament für neue Entscheidungen. Flexibilität: Automatisierungen bieten Unternehmen die Flexibilität, auf sich ändernde Marktanforderungen schnell und effizient zu reagieren. Die Anforderungen auf dem Markt verändern sich? Die Prozesse lassen sich einfach daran anpassen.

Fazit – vielfältige Vorteile sichern

Die Vorteile von Automatisierungen sprechen sicherlich für sich. Wer den digitalen Wandel jedoch dazu nutzen möchte, seinen Wettbewerbsvorteil auszubauen, sollte sich Zeit nehmen für Analysen. Jedes Unternehmen ist anders, fragen Sie sich also, wo Automatisierungen sowie Digitalisierungen in Ihrem Unternehmen wirklich Sinn ergeben und den größten Nutzen stiften. So profitieren Sie von vielen Vorteilen!