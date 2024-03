Einziger Wunsch auf meiner Bucket List: Was ich vor meinem Tod noch erleben will

In diesem Podcast geht es um Heilungswege von menschlichem Leid. Was können Psychotherapien leisten? Welche Rolle spielt der menschliche Wille, um die Kraft für Lebensveränderungen aufzubringen? Gibt es überhaupt so etwas wie einen „freien Willen?“ Gibt es einen Ausweg aus der Angst- und Schuldspirale? Schließlich gestehe ich, was als einziger Punkt auf meiner persönlichen Bucket List steht. Und wie ich versuche, meinen Wunsch zur Erfüllung zu bringen. Und so endet dieser Podcast mit einem Wunsch zum Geburtstag…

Eva’s Geständnisse vom 2. März 2024

