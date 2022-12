Eva und ihr ewiges Versagen zu Weihnachten #podcast

Heute weiß ich, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der sein Problem mit Weihnachten hat. In diesem Podcast werde ich dem Titel der Podcast-Reihe „Evas Geständnisse“ mal wirklich gerecht. Auf der einen Seite hat dieses Geständnis gutgetan, auf der anderen Seite ist es schon etwas merkwürdig, die ganze Öffentlichkeit als Psychotherapeut einzusetzen. (Ok, dann denke ich wieder: Wer hört schon „Evas Geständnisse“). Egal, ich lasse es jetzt so stehen. Vielleicht erkennt sich ja jemand wieder. Mir zumindest hat es wirklich gutgetan, es öffentlich auszusprechen. Wirkt wie eine Befreiung. Probiert es doch auch mal. Ich sage Euch – wer seine Monster ins Licht zieht, bei dem verlieren sie ihren Schrecken. Hurra!!

Eva’s Geständnisse vom 17. Dezember 2022

