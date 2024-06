Jungens an die Front – #podcast

Ich schwelge ein bisschen in der Vergangenheit in diesem Podcast. Erinnere mich an meine Teenagerzeit, an das Ende des Vietnamkriegs. Es war die Zeit, in der Kriegsdienstverweigerer vor Bundeswehr-Prüfungskommissionen glaubhaft machen mussten, dass sie unter keinen Umständen eine Waffe in die Hand nehmen könnten. Viele von ihnen wurden abgelehnt und mussten trotz Verweigerung zur Bundeswehr. Damals flohen viele junge Männer nach Berlin, um dem Militär zu entgehen. Und ich spreche davon, was es mit mir macht, wenn ich lese, dass nun bald Musterungsbögen an junge Männer verschickt werden sollen, und dass es für Jungen keine Option gibt, diese Fragebögen zu verweigern.

Eva's Geständnisse vom 15. Juni 2024

