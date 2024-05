In der letzten Woche habe ich ein große – und viele kleine Entscheidungen getroffen. Diese Entscheidungen haben mir wieder einmal gezeigt, dass ich stets bleibe, wie ich bin. Bei all meiner Liebe zu meiner Arbeit gibt es nämlich etwas, was mir noch wichtiger ist als Abenteuer, Geld und Sinn – und über dieses „Etwas“ spreche ich in diesem Podcast.

Eva’s Geständnisse vom 26. Mai 2024

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören