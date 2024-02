Kind sein im Ruhrgebiet der Sechziger Jahre – in der Welt der Besiegten – #podcast

Als ich Donnerstagabend eine Geschichte über meine Kindheit aufgeschrieben habe, war das sehr befreiend. Nun habe ich meine ganze Story in zehn Minuten zusammengefasst – und ich finde, es steckt alles Wesentliche darin. Was für ein Privileg, im Nachkriegsdeutschland der „besiegten Herrenrasse“ aufgewachsen zu sein! Unter den Kriegsheimkehrern, den unverbesserlichen Gläubigen, den stillschweigenden Unrechtgeschenlassenden, den Wendehälsen und den Karrieristen der Sechziger. Unter den Schmerzerfüllten, die Schreckliches erlebt haben und unter den unzähligen Kriegswitwen und -waisen. Ich erzähle in dem heutigen Podcast von meinem ganz persönlichen Nachkriegsdeutschland, das für mich bereits im Alter von zweieinhalb Jahren begann – in Witten…

Und hier der Link zur Geschichte selbst: Nachbarn https://steadynews.de/geschichten/nachbarn-geschichte-von-eva-ihnenfeldt

Eva’s Geständnisse vom 3. Februar 2024

