Kurvendiskussion – und morgen ist Abi-Matheprüfung #podcast

Erinnert Ihr Euch manchmal an Eure Träume? Ich erwachte heute aus einem Traum, der mich regelrecht in Panik versetzte. Ich war jung, ging noch zur Schule, und in meinem Traum wurde mir schlagartig bewusst, dass am nächsten Tag Abitur-Prüfung war: Mathematik, Thema Kurvendiskussion. Ich hatte überhaupt keinen blassen Schimmer, was sich auch nur hinter diesem Begriff verbarg. Im Traum versuchte ich, irgendwelche Wege zu finden, um wenigstens die leichtesten Aufgaben am nächsten Tag lösen zu können – doch das war natürlich nicht möglich… Mit diesem Panikgefühl erwachte ich heute morgen – und dann habe ich etwas gelernt…

Eva’s Geständnisse vom 21. Januar 2022

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören