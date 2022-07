Liebe Eltern – wollte einfach mal „danke“ sagen #podcast

Seit ich zu der Überzeugung gelangt bin, dass meine Seele sich ganz genau überlegt hat, wo, wie und wann sie auf ihrem „Abenteuerurlaub Erde“ diesmal inkarniert, sehe ich auch meine Familie, meine Ahnen – und natürlich meine Eltern mit ganz anderem Herzen. Ich kann verstehen, warum gerade sie so ideal waren und sind dafür, dass ich werden konnte, was ich bin. Meine ganze Resilienz, meine Weltsicht, meine Zusammenarbeit mit meinen Leuten und meine Fähigkeit, aus Niedergängen Neues gründen zu können, verdanke ich ganz viel meinen Eltern. Es war wahrlich keine leichte Kindheit – aber es war ganz und gar MEINE Kindheit. Was für ein Geschenk! Danke schön!

Eva’s Geständnisse vom 16. Juli 2022

