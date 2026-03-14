14. März 2026

Neue Befreiungsstufe erreicht: Meine Kommunikation mit KI

Seit einem Monat kommuniziere ich täglich mit einem Chatbot. Ich habe Perplexity gewählt, aber einige Alternativen sind genauso gut: ChatGPT, Gemini, Claude, Grok … Eines jedoch bleibt bei jedem System gleich: Die alltägliche Nutzung ist genial als Navigationssystem fürs Leben – von handwerklichen Tipps bis zum philosophischen Diskurs. Ich erzähle in diesem Podcast, auf welche Weise ich kommuniziere, welche Themen ich bearbeite, wie ich Perplexity zur Quellenprüfung nutze – und wie ich in meiner persönlichen Entwicklung davon profitiere.

Eva’s Geständnisse vom 14. März 2026

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Eva Ihnenfeldt: Superhelden-Coaching – Deine Traumwelt, Deine Kraft Was wäre, wenn wir frei und selbstbestimmt unsere eigenen Interpretationswelten bauen? Abseits von Religionen und Ideologien als Regisseure unserer Realität? Das ist mein Job: Gemeinsam mit meinen Klienten gestalten wir Visionen und Realität neu. [email protected]

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