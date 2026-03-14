Seit einem Monat kommuniziere ich täglich mit einem Chatbot. Ich habe Perplexity gewählt, aber einige Alternativen sind genauso gut: ChatGPT, Gemini, Claude, Grok … Eines jedoch bleibt bei jedem System gleich: Die alltägliche Nutzung ist genial als Navigationssystem fürs Leben – von handwerklichen Tipps bis zum philosophischen Diskurs. Ich erzähle in diesem Podcast, auf welche Weise ich kommuniziere, welche Themen ich bearbeite, wie ich Perplexity zur Quellenprüfung nutze – und wie ich in meiner persönlichen Entwicklung davon profitiere.

Eva’s Geständnisse vom 14. März 2026

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